Nagy erőkkel támadja Bahmutot az orosz hadsereg

Az ukránok erős védelmi pozíciókban fogadják az orosz támadásokat, így a Wagner-zsoldosok vezette rohamok továbbra sem bizonyultak elegendőnek Bahmut elfoglalásához. Az ukránok szerint a harcok folytatásához még több nyugati fegyverre van szükségük, méghozzá minél hamarabb.

Egy ukrán mesterlövész arról beszélt, hogy miért várat magára a Kijev által beharangozott nagy tavaszi ellentámadás.