Nagy-Britanniában a héten kezdődik az oltóanyag emberi tesztelése

Orbán Viktor miniszterelnök telefonon tárgyalt Sir Suma Chakrabartival, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnökével. Sir Suma Chakrabarti szerint az EBRD folyamatosan kapcsolatban áll a Magyarországon is érdekeltségekkel rendelkező bankokkal, és a visszajelzéseik alapján megállapítható, hogy Magyarország hozzáértő és eredményes módon kezeli a válságot. A bankelnök véleménye szerint Magyarország azon két tagállam egyike az Európai Unióban, ahol a legkisebb mértékű gazdasági visszaesés várható a koronavírus-járvány miatt. 2098-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg, ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma, 287-en már gyógyultan távoztak a kórházból. 58 gondozott és 4 ápoló tesztje lett pozitív a fővárosi fenntartású Pesti Úti Idősotthonban - jelentette be az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, hogy a hétfőn elvégzett második tesztelés során 274 lakótól és 41 dolgozótól vettek mintát. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője azt reméli, hogy júniusra kifut a koronavírus-járvány, és őszre, legkésőbb jövő tavaszra rendelkezésre áll hatékony védőoltás a fertőzés ellen. Az új koronavírus okozta légzési elégtelenség kezelésében hatékony, hordozható lélegeztetőgépet fejlesztettek ki vállalati-egyetemi együttműködésben magyar szakemberek. Az akkumulátorról és palackról is működő hazai találmány a kiáramló levegő szűrésével védelmet nyújt a betegeket ellátó egészségügyi dolgozók számára - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A kormány gazdaságvédelmi intézkedéseit bírálták az ellenzéki képviselők az Országgyűlés ülésén. A DK-s Vadai Ágnes azt kifogásolta, hogy Székelyföldre is jutott támogatás, emellett Kásler Miklós minisztert sértegette. Magyarázkodik Szabó Tímea a határon túliak elleni felszólalása miatt. A Párbeszéd frakcióvezetője az ATV-n azt mondta, nem tudta befejezni a parlamenti beszédét. Embertől és Istentől elrugaszkodottnak nevezte Szabó Tímea parlamenti beszédét a Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László elítéli a Párbeszéd frakcióvezetőjének kirohanását, amelyben azt kifogásolta, hogy a kormány a határon túliakhoz is juttatott egészségügyi védőfelszereléseket. A kormány számára a magyarok prioritást kell, hogy jelentsenek – mondta Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kórházi ágyszámcsökkentést végrehajtó szocialisták az egyik legnagyobb bírálói a mostani járvány elleni védekezésnek - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, tizenhárom évvel ezelőtt, április 1-jén lépett életbe az úgynevezett egészségügyi reform, amelyben a Gyurcsány-kormány az addigi 80 ezerről 71 ezer ágyra szűkítette az aktív ellátást. A Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet kihelyezett egy hirdetést a Facebookra, amelyben jogi eljárás indítása érdekében, olyan ügyfeleket keresnek, akiket kitettek a kórházból. A börtönbiznisz visszaszorítását követően úgy tűnik, hogy a Soros-szervezetek új bevételi forrás után néznek és ez a járványbiznisz lehet, amelytől remélhetnek bevételi forrásokat – mondta ifj. Lomnici Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. „A kormány szerint itt az ideje megemlékezni a népviseletről - hihetetlen, mi mindenre van ideje a Fidesznek.” Ezzel a gúnyos címmel és felütéssel írt cikket a Momentum szombathelyi elnöke, Nagy Donát az „úgytudjuk.hu” nevű oldalra. A Századvég Alapítvány felmérése szerint a megkérdezett magyarok négyötöde (80 százalék) egyetért az írásbeli érettségi szigorú biztonsági szabályok melletti megtartásával, ezzel szemben a 18 százalékuk ezt nem tartja helyesnek. Rendhagyó körülmények között, szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett, de zajlik a munka a felsőoktatásban, így a felvételi folyamat is folytatódik – mondta az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Schanda Tamás hangsúlyozta: a kormányzat, az illetékes hivatalok és a felsőoktatási intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy a magyar fiatalokat a lehető legkevesebb hátrány érje a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben. Nem csökken az érdeklődés a babaváró támogatás iránt a koronavírus-járvány ideje alatt sem - közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az Inforádióban. Novák Katalin azt mondta: rendelet jelenik majd meg a babaváró támogatás igénylésének könnyítésére. Biztosított az ország élelmiszer-ellátása, az Agrárminisztérium folyamatos kapcsolatban van az élelmiszerellátó-lánc szereplőivel - mondta Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Komoly segítség a munkahelyvédelmi bértámogatás kiterjesztése, amelynek célja a munkahelyek megmentése – közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatásért felelős államtitkára. Az egyetlen racionális megoldás a bankok részéről a jelenlegi járványhelyzetben a hitelezés - mondta Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Portfólió online konferenciáján. Mind a fizetési moratórium időszakában, mind azt követően együttműködést várnak a bankoktól, ami ügyfélmegtartás szempontjából a pénzintézeteknek is érdeke – mondta Binder Istvánt, az MNB felügyeleti szóvivője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Virágvásárlására biztatta a lakosságot az agrárminiszter a Somogy megyei Szőlősgyörökön. Nagy István azt mondta: ezzel számos munkahely megmenthető, a környezet pedig otthonosabbá varázsolható a koronavírus-járvány idején. Magyarország és Ausztria még szorosabbra fűzi együttműködését a következő időszakban az új típusú koronavírus-járvány okozta negatív hatások csillapításáért és a gazdaság mielőbbi újraindításáért - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter. Tovább emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a világban, már 2 477 426-en betegedtek meg, a halottak száma meghaladta a 170 ezret. Romániában meghaladta a 9 ezret a regisztrált fertőzések száma, eddig 482-en vesztették életüket a járvány következtében. Spanyolországban átlépte a 204 ezret a vizsgálatokkal igazolt új típusú koronavírus-fertőzöttek száma, a járványnak több mint 21 ezer halálos áldozata van. Olaszországban eddig csaknem 184 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 24 ezret. Franciaországban 20 796-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Átlépte a 40 ezret az igazoltan koronavírusos fertőzöttek száma Belgiumban, a halálos áldozatoké pedig megközelítette a 6 ezret. Nagy-Britanniában meghaladta a 129 ezret a megbetegedettek száma, több mint 17 ezren haltak meg a járvány következtében. Törökországban meghaladta a 95 ezret a fertőzöttek száma, eddig 2259-en vesztették életüket a kór miatt. Az első húsz koronavírus-fertőzött páciens fogadásával megkezdte működését Új-Moszkvában az a járványközpont, amelynek építését március 12-én kezdték meg az orosz fővároshoz 2012-ben csatolt területen. Az Egyesült Államokban eddig több mint 803 ezer vírusfertőzöttet és 43 ezer halottat regisztráltak. Az új típusú koronavírus okozta járvány miatt átmenetileg felfüggeszti a bevándorlást Donald Trump amerikai elnök. Továbbra is be kell tartani a társadalmi elkülönülés szabályait - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban. További két hétre meghosszabbították az új koronavírus-járvány elleni óvintézkedések érvényességét Hongkongban, ahol eredetileg a héten oldották volna fel a szolgáltatásokra vonatkozó korlátozásokat - jelentette a South China Morning Post. Figyelmeztető lövésekkel tartották vissza a szerbiai befogadóközpontokat őrző katonák azokat a migránsokat, akik ki akartak törni a számukra kötelezően kijelölt szálláshelyekről - közölte Aleksandar Vulin védelmi miniszter. Moszkvában a szakértők úgy gondolják, hogy Washington már eldöntötte, felmondja a Nyitott Égbolt-szerződést - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Negyven késszúrással öltek meg egy idős férfit Budapesten, a VI. kerületi Bajza utca egyik lakásában. A feltételezett gyilkost néhány órán belül elfogták a nyomozók. A Tatabányai Járásbíróság letartóztatta azt a férfit, aki szombat este a megyeszékhely központjában, a nyílt utcán olyan súlyosan bántalmazott egy embert, hogy a helyszínen belehalt sérüléseibe. Önmagukat hivatalnokoknak, önkormányzati dolgozóknak kiadó elkövetők tévesztik meg az embereket a veszélyhelyzet idején: takarítást ajánlanak, vagy azt állítják, hogy felmérik az egyéni védőeszközöket, így próbálnak bejutni lakásokba – közölte a BRFK. Április 27-től csak kendővel, sállal vagy maszkkal az arcot eltakarva lehet felszállni a budapesti közösségi közlekedési járatokra. Hétfőtől a fővárosi közösségi közlekedés járatai mellett a budapesti üzletekben, boltokban, piacokon, bevásárlóközpontokban, valamint a taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Április második felétől május első feléig először a budai, majd azt követően a pesti hídfők közelében is éjszakai munkavégzésre kell számítani a déli összekötő vasúti Duna-híd kivitelezési munkálatai során - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A magyar női sakkválogatott 12:4-re legyőzte a német csapatot online mérkőzésen. A Magyar Labdarúgó Szövetség online küldöttközgyűlésén további öt évre bizalmat szavazott Csányi Sándor elnöknek. A megfelelő szakemberek képzése lehet az előrelépés záloga a magyar futballban - mondta Csányi Sándor. A jelenlegi helyzetben zárt kapus futballmérkőzéseket sem lehet megrendezni Magyarországon - közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. A Magyar Úszó Szövetség megkapta az engedélyt a sportért felelős államtitkártól, így az úszóválogatott jövő hétfőtől folytathatja a felkészülést.