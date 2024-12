Nacsa Lőrinc: Az erdélyi magyarok összefogásukkal egy egyértelmű üzenetet küldtek a romániai parlamenti választáson + videó

Megosztás itt:

Az államtitkár hozzátette: "Óriási siker született innen is gratulálunk az RMDSZ-nek, az RMDSZ-listáján induló képviselőknek. Hiszen az erdélyi magyarok összefogtak és nagyon egyértelmű erős üzenetet küldtek. Szeretnének erdélyi magyar jövőt és szeretnék, hogy ha erős befolyásuk és erős képviseletük lenne Bukarestben. Mi azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy amikor az RMDSZ-nek erős befolyása volt Bukarestben, a bukaresti parlamentben, a bukaresti kormányban, akkor a román-magyar viszony is mindig javult és az erdélyi magyarok életminősége is. Ezért is óriási ez az eredmény, innen is gratulálunk nekik. "