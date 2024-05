Mutatjuk, miről beszélt Orbán Viktor a kínai állami televíziónak adott interjúban + videó

Megosztás itt:

A kínai delegáció budapesti vizitjének apropóját pedig az adta, hogy a 2024-es esztendő a Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének hetvenötödik évfordulója.

Orbán: Fontos találkozó volt, magasabb szintre kell helyezni az együttműködést Kínával

Az interjú elején szóba került, hogy Hszi Csin-ping elnökként először jött Magyarországra, s egy nagyon barátságos fogadtatásban volt része már a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is. Orbán azt mondta, fontos látogatás ez, mert a két ország kapcsolatát egy újabb, magasabb szintre kell helyezni, szóval elengedhetetlen volt már a kínai vezető budapesti vizitje.

Szóba került, miért mondta a miniszterelnök a ferihegyi reptéren a kínai elnöknek, hogy „üdvözöljük itthon”. Orbán azt felelte, Magyarország egy ősi nemzet, egyben a legkeletibb ország Nyugaton, ebből is adódik nyitottságunk a Kelet irányába.

Majd a riporter rákérdezett arra is, miért mondta a kínai elnök, hogy Orbán régi barátja, mire a kormányfő úgy fogalmazott, teljes mértékben megvan arról győződve, hogy

a világnak erős vezetőkre van szüksége, a kínai elnök pedig egy erős politikai vezető.

Úgy folytatta, ahogy Hszi Csin-ping családi háttere, úgy az övé is vidéki, falusi, így a kínai vezető ismeri az élet azon dimenzióját, amit jómaga is. Ez is egy jó alap kettejük között. Egy másik fontos, közös pont kettejük között a kormányfő szerint az az, hogy a kínai elnök is a népét szolgálja, ez a politikai vezetőség alapja, úgymond.

Orbán: Európa legfontosabb ügye most a háború és béke kérdése, mi is békepártiak vagyunk

Ezt követően kerültek elő az interjúban a kínai és a magyar felek között felmerülő témák, így Oroszország ukrajnai háborúja. „A legfontosabb ügy itt, Európában az a háború és a béke kérdése – fogalmazott Orbán – Kína és Magyarország soha nem támogatta a háborút. Mert azt gondoljuk, hogy a háború rossz dolgokat hoz az embereknek. Tehát a béke sokkal jobb, a harmónia sokkal jobb, az együttműködés sokkal jobb. Szóval reméljük, hogy Kína fontos béketeremtő pozíciót vagy szerepet fog betölteni a jövőben.”

A második témakör, ami felmerült a felek között, a gazdaság volt. A miniszterelnök hangsúlyozta, e terület számos szegmensében ma Kína a legjobb, a legerősebb. „És mi, magyarok a világ legjobb dolgait szeretnénk.” Elektromobilitás, informatika, vasútfejlesztés – sorolta Orbán a szegmenseket, ahol Kína domináns szerepet tölt be minden tekintetben. Itt említette meg a kormányfő a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztését, amelyben a kínaiak is részt vesznek. Ez 2026-ra készülhet el. A miniszterelnök később kiemelte, van egy új gazdasági motor a világban, úgy hívják, hogy Kína. A kínai gazdaság más országok számára is hatalmas lehetőség. A kínai-magyar gazdasági kapcsolatok, így a két ország vállalkozásai előtt tehát nyitva állnak az ajtók.

