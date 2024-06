Mutatjuk, kikkel „erősít” a baloldal Brüsszelben

Carola Rackete ellen pedig még 2019-ben indult eljárás, amikor a német hajóskapitány két ízben is ellenszegült az olasz hatóságok tiltásának, hogy a fedélzetén mintegy kétszáz migránssal megközelítse Lampedusa szigetét, valamint hogy beálljon a sziget kereskedelmi kikötőjébe. Rackete a kikötői manőver közben beszorította az őt feltartóztatni próbáló vámügyesek egyik hajóját a móló és a Sea-Watch 3 közé. A nőt őrizetbe is vették, ám négy napi házi őrizet után ejtette ellene a vádat a Lampedusa ügyeiben illetékes bíróság, Matteo Salvini akkori olasz belügyminiszter pedig elrendelte a német aktivista kiutasítását.

