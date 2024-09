Mutatjuk, hogy látták az amerikai választók a Trump–Harris-vitát

Sokan az ABC moderátorainak számlájára írják, hogy Trump alulmaradt a vitában. Többen számon kérték, hogy Harrisnek nem tettek fel kritikus kérdéseket, valamint azt is kiemelték, hogy míg Trump kijelentéseit öt alkalommal vonták „tényellenőrzés” alá, addig Harrist egyszer sem. Hozzátéve, hogy a vita után szinte azonnal kiderült, hogy Trump igaz állítását is hamisnak ítélték, többek között a haiti migránsok általi levadászásával kapcsolatban.

A kritikákból ugyanakkor jutott Trumpnak is, sok választó szerint Trump nem tudta, mivel találjon fogást Harrisen, szerintük még mindig úgy viselkedik, mintha Joe Biden lenne az ellenfele. Többen azt is hozzátették, hogy Trump túlságosan védekező álláspontot vett fel, és nem hozott fel új ötleteket.

