Muszlim hívő gázolt gyalogosokat a tömegbe hajtva Franciaországban

A 35 éves férfi őrizetbe vételekor azt kiáltotta, hogy Allahu akbar - írta a Sud Ouest című lap a helyi ügyészre hivatkozva. A BFM hírtévé szerint a gyanúsítottat korábban ittas vezetés és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt már ismerte a rendőrség.

Dolus-d’Oléron polgármestere, Thibault Brechkoff a BFM-nek azt mondta, hogy legalább kilencen megsérültek. A belügyminiszter tájékoztatása szerint ketten, francia lapértesülések szerint pedig négyen az intenzív osztályon vannak.

A Le Parisien értesülései szerint a nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gyanúsított mentálisan zavart volt-e. A francia média egyelőre nem tud arról, hogy a terrorellenes ügyészség átvette volna az ügy kivizsgálását.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock