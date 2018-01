Musical készült Slobodan Milosevic életéből

A darab Hágában kezdődik, és ott is ér véget, a történet keretét a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló nemzetközi büntetőbíróságon zajló per adja. Milosevicet etnikai tisztogatással és népirtással vádoltak, de ítélet nem született ügyében, mert 2006. március 11-én holtan találták a cellájában. Halálát szívinfarktus okozta.

„Mi természetesen nem kívánjuk megválaszolni a történelmi kérdést, amely a bűnösségre vonatkozik. Azt vizsgáljuk, hogy identitásunk miképpen változik akkor, amikor önazonosság-tudatunk minden tartóoszlopa megroggyant” – fogalmazott Jelena Bogavac, a darab szerzője.

A Koszovóban született Slobodan Milosevic ma is megosztja a szerb társadalmat. Van, aki diktátort, háborús uszítót és saját országa tönkretevőjét látja benne, mások szerint ő csak Jugoszláviát akarta egyben tartani, egyúttal helyreállítani a szerb nemzet dicsőségét, csak elbukott. A darab bemutatója Koszovó szerb részén, Gracanicában lesz.

„Úgy tűnik, hogy a Milosevichez kapcsolódó tabu napjainkban is tovább él, és nem is csak a mi régiónkban, rajta kívül is. Szerintem Európának még van egy befejezetlen feladata a Balkán e részén, beleértve a milosevici örökséget is; a pontot még nem tették fel az i-re, mint ahogy mi sem tettük meg” – jelentette ki Nenad Todorovic rendező.

Szerbia a Nyugat-Balkán többi országával közösen – a várakozások szerint – legkorábban a következő évtized közepén csatlakozhat az Európai Unióhoz.