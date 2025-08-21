Keresés

Külföld

Munkács összes lakosa ma hajnalban egyszerre ébredt + videó

2025. augusztus 21., csütörtök 12:09 | HírTV
Kárpátalja Munkács rakátacsapások

Sötét füstfelhőbe burkolózott Munkács vára, miután csütörtök virradóra két rakéta csapódott be Kárpátalja második legnagyobb városának egyik üzemébe és raktárcsarnokaiba. Legkevesebb tizenöt ember sebesült meg, halálos áldozatokról nem érkezett hír.

Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója arról számolt be, hogy a hírek szerint két Kalibr típusú rakéta csapódott be az üzembe, ahol éppen akkor 600-an voltak műszakban. A háború kitörése óta ez volt a legerőteljesebb támadás, ami a térséget érte.  

Munkács összes lakosa ma hajnalban egyszerre ébredt

– ezt már az egyik helyi lakos mondta a HírTV-nek. A Munkácson élő pedagógus arról számolt be, hogy az egész ház beleremegett a légicsapásba.

Popovics Pál elmondta, hogy a háború kitörése óta Kárpátalján az országos légiriadók ellenére nem számítottak rakétákra.

A Munkácsot ért támadás hírére a köztársasági elnök is reagált. Sulyok Tamás mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánt a sérülteknek. Az államfő hozzátette, abban bízik, hogy a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére.

Legfrissebb híreink

Hatalmas beruházási program indul + videó

Hatalmas beruházási program indul + videó

 Beruházási terveket fogadott el a kormány. A miniszterelnök azt kéri, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter vizsgálják meg a források rendelkezésre állását.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Szijjártó Péter: Minél előbb békére van szükség

Szijjártó Péter: Minél előbb békére van szükség

 A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség a szomszédos országban - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.
