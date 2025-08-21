Munkács összes lakosa ma hajnalban egyszerre ébredt + videó

Megosztás itt:

Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója arról számolt be, hogy a hírek szerint két Kalibr típusú rakéta csapódott be az üzembe, ahol éppen akkor 600-an voltak műszakban. A háború kitörése óta ez volt a legerőteljesebb támadás, ami a térséget érte.

Munkács összes lakosa ma hajnalban egyszerre ébredt

– ezt már az egyik helyi lakos mondta a HírTV-nek. A Munkácson élő pedagógus arról számolt be, hogy az egész ház beleremegett a légicsapásba.

Popovics Pál elmondta, hogy a háború kitörése óta Kárpátalján az országos légiriadók ellenére nem számítottak rakétákra.

A Munkácsot ért támadás hírére a köztársasági elnök is reagált. Sulyok Tamás mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánt a sérülteknek. Az államfő hozzátette, abban bízik, hogy a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére.