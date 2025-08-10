Keresés

Munkabeszüntetéssel tiltakoznak a Hamász által elhurcolt izraeliek családtagjai

2025. augusztus 10., vasárnap 16:23 | MTI
palesztinok Gázai övezet túszok Hamász Háború Izraelben Általános sztrájk

Általános sztrájkra szólítottak fel jövő vasárnapra a 2023. október 7-én a Gázai övezetbe hurcolt túszoknak, az elesett katonáknak és az október 7-i mészárlás áldozatainak családjait képviselő csoportok tiltakozásul a háború folytatása és a kormány Gáza város elfoglalását célzó tervei ellen - jelentették be sajtótájékoztatón Tel-Avivban vasárnap.

  • Munkabeszüntetéssel tiltakoznak a Hamász által elhurcolt izraeliek családtagjai

Az augusztus 17-re meghirdetett sztrájk várhatóan reggel 7-kor kezdődik majd.

A családok közölték, hogy elsősorban magánvállalatok dolgozói, munkavállalói tanácsok és olyan civilek csatlakozását várják felhívásukhoz, akik a munkabeszüntetés érdekében szabadságot vesznek ki, "és így leállítják a gazdaságot". Arra kérték a nagyobb munkavállalói szervezeteket, hogy ők is csatlakozzanak a követeléseikhez.

"Ha mindenki megáll jövő vasárnap, és azt mondja: elég, állítsák le a háborút, ezt elérhetjük" - nyilatkozta a vasárnap reggel Tel-Avivban tartott sajtótájékoztatón Reut Recht-Edri gyászoló anya, akinek fia, Ido Edri a Nova zenei fesztiválon esett áldozatul a Hamász terrortámadásának.

Anat Angreszt, a máig a Hamász fogságában lévő Matan Angreszt katona édesanyja is elítélte a sűrűn lakott város elfoglalásáról szóló döntést, mert szerinte az veszélyezteti azokat, akik még mindig a Hamász fogságában vannak.

"A kormány úgy döntött, hogy megszállja a Gázai övezetet, hogy a katonákat Matan közelébe küldje. Megpróbálják visszahozni őt, de valójában veszélyeztetik az életét" - közölte, és felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly szeptemberben hat túszt megöltek a Hamász terroristái egy alagútban, amikor közeledett feléjük az izraeli hadsereg.

Figyelmeztetett, hogy a kormány csütörtök éjszaka jóváhagyott, Gáza város elfoglalását célzó tervének hasonló lehet kimenetele a fia számára. "Ehhez hozzájön még az a több tucat túsz, akiket élve raboltak el és a katonai nyomás hatására meggyilkoltak a fogságban. Könyörgöm hozzátok, drága polgárok, ne hallgassatok tovább, tudom, hogy a szívünk fáj, de ez nem elég, a csend öl" - tette hozzá.

"A háború kiterjesztése Gáza mélyére nem stratégia, hanem kegyetlen tét a katonáink és a túszok életére. Az újabb áldozatok helyett a túszok azonnali visszahozatalát követeljük megállapodással, s állami vizsgálóbizottság felállítását az október 7-i kudarc miatt, és Izrael helyreállítását, mielőtt túl késő lenne" - mondta Ejal Asel, az október 7-i rajtütésben elesett Roni Ashel katonanő édesapja.

Az ellenzék vezetői is támogatják az általános sztrájkot, amelyet az Októberi Tanács nevű, a Hamász október 7-i mészárlásában érintett családokat képviselő civil ernyőszervezet szervez.

Hétfőn találkoznak a túszok családjai Arnon Bar-Daviddal, a Hisztadrut, a legnagyobb izraeli szakszervezet elnökével. A szakszervezet meghallgatja a családok követeléseit, de a várakozások szerint nem fogja támogatni a sztrájkot, ugyanis egy tavalyi tel-avivi bírósági döntés megtiltotta számukra, hogy sztrájkot hirdessenek a kormány elleni nyomásgyakorlás eszközeként a túszok ügyében és a tűzszünet megkötése érdekében, mert ezeket a kérdéseket a bíróság politikainak és nem munkavállalói ügynek minősítette.

Az izraeli parlamenti ellenzék és az ellenzéki centrista Van jövő párt elnöke, Jaír Lapid támogatja az országos sztrájkot, és az X közösségi médiában fiókjában azt írta, hogy a túszok családjainak felhívása "indokolt. Továbbra is kiállunk mellettük."

Hozzá hasonlóan a szociáldemokrata Demokrata Párt vezetője, Jaír Golan is a sztrájk mellett foglalt állást, és felszólított "minden izraeli polgárt" a részvételre. Indoklásként azt mondta, hogy nem lehet a megszokott módon folytatni a mindennapokat, miközben "testvéreinket Gázában magukra hagyták".

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

