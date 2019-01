Mulasztás miatt robbant a Pemex-vezeték

Az egészségügyi miniszter bejelentette azt is, hogy 46 személyt továbbra is kórházban ápolnak. Közben a vezetéket üzemeltető állami olajvállalat, a Pemex elismerte, nem zárta el a vezeték szelepét azonnal, miután észlelte a szivárgást. A létesítmény órákkal később azután robbant be, hogy a tolvajok megfúrták a csövet, és a helyiek tömegesen vödrökbe gyűjtötték az üzemanyagot.