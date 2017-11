Működik a propaganda: a magyarok szeretik Trumpot

Egy év telt el azóta, hogy Donald Trumpot elnökké választották. Az üzletember választási kampánya és karaktere egyaránt megosztotta a szavazókat, volt, aki szerint semmi köze a politikai szférához, míg másokat sikeresen maga mellé állított nyíltan menekült- és bevándorlásellenes elképzeléseivel.

Trumppal „jobb hely lesz a világ”

Donald Trump amerikai elnökké választásával kapcsolatban Orbán Viktor egy éve a közmédiának elmondta: a mindenkori magyar elnök dolga az, hogy jól navigálja hajóját a nemzetközi vizeken. „Új korszak jön, átléptünk a küszöbön a Brexittel és Trumppal” – tette hozzá.

Az elnökválasztás apropóján az ideológiai gondolkodást is kárhoztatta Orbán, ez szerinte gúzsba ejtette a nyugati szellemi életet, de most a valóság győzött.

A kampány és a kormányzás más dolog, és Magyarország látja, mi történik az Egyesült Államokban. A kép folyamatosan tisztulni fog, „jobb hely lesz a világ az új amerikai elnökkel” – állapította meg.

Orbán szerint, az előző amerikai demokrata vezetés liberális művilágban élt, amelyet ránk is akart kényszeríteni. A gazdasági és a katonai együttműködés eddig is jó volt, most a politikai is az lehet az USA-val – tette hozzá.

A miniszterelnök elégedett lehet, ugyanis a 444.hu által kedden közzétett, idén tavasszal készült felmérésből az derül ki, hogy a tavaly megválasztott Trump népszerűsége a külföldi országok viszonylatában Magyarországon az egyik legmagasabb. A Pew Research Center közvélemény-kutatásából mindemellett az is látszik, hogy mi magyarok bízunk leginkább az új elnök megválasztása után a magyar-amerikai kapcsolatok javulásában, mi tartjuk legkevésbé arrogánsnak, valamint karizmatikus vezetőnek is tekintjük.

Az amerikai nagy fal

A mexikói peso árfolyama gyakorlatilag összeomlott, Trump győzelme után ugyanis a bevándorlók megfékezésére az Egyesült Államok és Mexikó határán végighúzódó fal építését ígérte a kampányában.

A Hír TV külföldi hírei Hír TV Trump megszabadulna a migrációtól A New York-i terrortámadást követően Donald Trump meg akarja szüntetni a vízumlottóprogramot, szigorítani akarja a terroristák megbüntetését, és a merénylőt elszállíttatná a guantánamói fogolytáborba.

„Trump azt mondja, deportálni kell a bevándorlókat, újra kell tárgyalni a kereskedelmünket. A mexikóiak aggódnak. „Szomszédok vagyunk, és egy ilyen országvezetés a többi országnál jobban érint bennünket” – jegyezte meg Leonardo Nunez mexikói Amerika-szakértő az amerikai elnök győzelmét követően.

A 9 méter magas és 22 milliárd dollárba kerülő fal prototípusát már tesztelik, építése akár három évig is eltarthat.

Akit nem könnyű megvezetni

Trump megválasztása óta talán egyik legmeglepőbb és legnagyobb visszhangot kapó intézkedése a párizsi klímaegyezményből való kilépési szándéka. A keretmegállapodást 2016 decemberében 195 ország írta alá – köztük Barack Obama volt amerikai elnök –, akik vállalták, hogy a Föld légkörének felmelegedését 2 fok alatt tartják az iparosodás előtti mértékhez képest, sőt mindent megtesznek, hogy kisebb mértékű legyen a felmelegedés.

Donald Trump a tavalyi kampányban – kutatókkal szemben – átverésnek minősítette az éghajlatváltozást, az erről aláírt szerződés szerinte árt az amerikai nagyvállalatoknak, és ha rajta múlik, kihátrál a klímamegállapodásból, amit végül 2017. augusztus 5-én hivatalosan is közölt az ENSZ-szel.

Az elemző szerint teljes bukás Trump első éve

Berzi Gergely, a Századvég elemzője csütörtökön a közmédiának nyilatkozva már nem az Orbán Viktor által vizionált Trumpról beszélt. Szerinte az Obamacare visszavonása bukásként értékelhető, azonban a jövő évi félidei választásokig a republikánusoknak még van egy aduász a pakliban.

„A beiktatáshoz képest még alig tíz hónap telt el. Én semmiképpen nem értékelném sikeresnek egyelőre ezt az elnökséget, illetve nemcsak az elnökséget, hanem az új kongresszusnak a munkáját sem. Az első nagy ilyen szakpolitikai téma az ugye az egészségügyi reform volt pontosabban az Obamacare visszavonása, és egy alternatív tb-rendszer bevezetése. Ez abszolút bukásként értékelhető, tehát én még abban se vagyok biztos, hogy a közeljövőben bármi változás elérhető ezzel kapcsolatban. A következő nagy ilyen szakpolitikai téma, az most ősszel az adóreform, ami már sokkal inkább kecsegtet a siker reményével. Amennyiben azonban ez nem következik be, akkor a republikánusok rettenetesen nehéz helyzetben közelítenek a jövő évi félidei választásokhoz. Donald Trumpnak mindenképpen nagy szüksége lenne külpolitikai sikerekre, azonban egyelőre még itt sem mernék tippelni arra, hogy mi lesz az” – fogalmazott az elemző.