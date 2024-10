Moszkvával való közvetlen konfrontációra buzdít a Die Welt német lap

Megosztás itt:

Clemens Wergin szerint Izrael szolgálhat jó példával a Nyugat számára azzal, hogy deeszkalációs politikáját feladva jelentősen meggyengítette a Hezbollahot. A lap felidézte, a libanoni székhelyű szervezet a gázai konfliktus tavaly októberi kezdete óta folyamatosan támadja Észak-Izraelt. Jeruzsálem sokáig próbálta elkerülni a nyílt háborút az Irán által támogatott szervezettel, de a támadások ennek ellenére sem csillapodtak.

Izrael a közelmúltban taktikát váltott és támadást indított a Hezbollah ellen. A célzott akciókkal likvidálta a terrorszervezet legtöbb vezetőjét, valamint a libanoni lőszerraktárak nagy részét is megsemmisítette. Ezzel Jeruzsálem jelentősen meggyengítette a Hezbollahot, a harcok jelenleg is folynak. A libanoni siíta szervezet meggyengítése előtt a tavaly októberi izraeli terrortámadások miatt kirobbant gázai harcokban a Hamaszt is sikerült kiiktatnia. Az eszkaláció legfontosabb eredménye ugyanakkor, hogy Irán meggyengült, mivel szövetségesein keresztül már nem jelent akkora fenyegetést Izraelre.

A Welt szerzője szerint a Nyugatnak példát kellene vennie Izraelről és ahelyett, hogy mindent megtesz azért, hogy az orosz-ukrán konfliktus ne mélyüljön tovább, inkább erőt kellene mutatnia Oroszországgal szemben. Ha ez nem történik meg, a „nyugati eszkalációs hisztéria miatt” Ukrajna hamarosan elveszíti a háborút.

