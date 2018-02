Moszkvát nem győzte meg az FBI „hablatya”

Az orosz titkosszolgálat internetes elitalakulatának állítólagos szentpétervári irodáját mostanra kiürítették, de amerikai és európai hírszerzési források szerint is itt volt egyebek között annak az akciónak a központja, amelynek keretében feltörték az amerikai Demokrata Párt szervereit, és nyilvánosságra hozták a belső levelezést a 2016-os elnökválasztási kampány idején. A választásba való beavatkozás miatt az FBI most tizenhárom orosz ellen emelt vádat.

„Nem tudok erre mit mondani. Azzal vádaskodnak, amivel akarnak, de amíg konkrét bizonyítékokat be nem mutatnak, addig ez csak értelmetlen hablatyolás és félrevezetés” – kommentálta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a hírt.

A Szövetségi Nyomozóiroda harminchét oldalas dokumentumban írta le, miként működött az orosz hálózat. A feltételezések szerint nemcsak az internetet használták, egy tucat orosz ügynök utazott Amerikába amerikai papírokkal, és az ingadozó államokban próbálták Trump javára billenteni a mérleget. Az FBI szerint havonta egymillió dollárt költöttek politikai reklámokra, rendezvényszervezésre, és együttműködtek az internetes hadsereggel.

„A vádlottak a feltételezés szerint információs háborút irányítottak az Egyesült Államok ellen, hogy bizalmatlanságot szítsanak a jelöltekkel szemben, valamint általánosságban az amerikai politikai rendszerrel kapcsolatban. Választási aktivistának adták ki magukat, és amerikai állampolgárokat is bevontak a politikai kampányukba, akik nem tudták, hogy valójában oroszokkal van dolguk” – közölte Rod Rosenstein, az amerikai igazságügyi miniszter helyettese.

Az amerikaiak szerint az orosz információs hadviselés célja, hogy elbizonytalanítsák az európai és amerikai állampolgárokat, csökkentsék az Európai Unióba és az amerikai kormányba vetett bizalmat, ennek az eszköze a kamuprofilok összehangol kommentkampánya és az álhírterjesztés. Az FBI jelentése a média számára is tartalmaz javaslatokat, miután kiderült, hogy a Google, a Facebook és a Twitter platformjai adtak lehetőséget az álhírterjesztésre.

„Az orosz módszer alapja, hogy minden országban az adott nemzetnek megfelelő háttérrel hoznak létre egy kamuprofilt, egy hamis identitást, amellyel aztán valódi emberekkel lépnek kapcsolatba, szándékosan megosztó kommenteket írnak vagy politikai rendezvényszervezésben vesznek részt. A médiának is fel kell készülnie arra, hogy ősszel időközi választás lesz Amerikában” – hívta fel a figyelmet Laura Hautala, a Cnet szakújságírója.

Egy hónap múlva Oroszországban is választás lesz. Egyes vélemények szerint Vlagyimir Putyin már 2012-ben is csak csalással tudott hatvan százalékot szerezni. A moszkvai kormány most is arról beszél, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok támadja az országot, és megpróbál beavatkozni a választásba.