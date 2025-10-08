Keresés

Külföld

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

2025. október 08., szerda 20:11 | MTI
Ukrajna Oroszország Egyesült Államok Tomahawk-rakéták

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint az Egyesült Államok által Ukrajnának szállított, nagy hatótávolságú Tomahawk robotrepülőgépek jelentősen megnehezítenék az ukrajnai válság megoldását.

  • „Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

"A legnagyobb óvatosságra intünk ebben a rendkívül kényes ügyben, mert jelentősen megnehezítheti az ukrajnai helyzet megoldását" - mondta.

Zaharova szerint ha az amerikai kormány Tomahawkok átadása mellett dönt, az "nemcsak a konfrontáció felerősödéséhez vezethet,

"hanem helyrehozhatatlan kárt okozhat az orosz-amerikai kapcsolatokban, amelyek éppen csak most kezdtek megújulni a párbeszéd megjelenésével".

"Reméljük, hogy Washingtonban észreveszik a jelzéseinket" - tette hozzá.

Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes újságíróknak nyilatkozva arra szólította fel Washingtont, hogy

ezerszer gondolja át, milyen következményei lesznek annak, ha Tomahawkat ad Ukrajnának.

"Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy semmilyen fenyegetésnek, zsarolási kísérletnek velünk szemben nem lesz olyan eredménye, amilyet ellenfeleink szeretnének. Azok a célok viszont, amelyeket az elnök, a főparancsnok (Vlagyimir Putyin) előírt, minden esetben meg fognak valósulni" - hangoztatta.

Rjabkov arra is figyelmeztetett, hogy

Moszkva megfelelő és gyors választ ad arra, ha Washington felújítja nukleáris kísérleteit.

Zaharova "nagyon kemény választ" helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Európai Unió úgy döntene: Ukrajna javára elkobozza az orosz kintlévőségeket.

A külügyi szóvivő szerint miután az Európai Unió 2022 óta 178 milliárd euró összegű pénzügyi támogatást nyújtott Kijevnek, most már egyre nehezebb új forrásokat találnia, ezért "mindenkivel meghúzatja a nadrágszíjat".

Legfrissebb híreink

A belpolitikai válságban Macron egyre nagyobb bajban van

A belpolitikai válságban Macron egyre nagyobb bajban van

 Marine Le Pen, a francia jobboldal vezetője szerdán bejelentette, hogy megvétóz minden új kormányzati intézkedést. Az AFP hírügynökség szerint ezzel kétségessé tette Sébastien Lecornu miniszterelnök tervét, miszerint egy koalíciós kabinettel oldja meg az ország elmélyülő politikai válságát.
Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó

Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó

 Három hónapon belül másodszorra szavaznak az Európai Parlamentben a Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány miatt. Az esélyekről és a részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Strasbourgból.

Háború Ukrajnában

Németország bővíti Eurofighter harci flottáját

Németország bővíti Eurofighter harci flottáját

A német hadsereg 3,75 milliárd euró értékben húsz új Eurofighter harci repülőgépre tesz szert. A beszerzést a német szövetségi parlament alsóházának költségvetési bizottsága szerdán hagyta jóvá.
