„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

"A legnagyobb óvatosságra intünk ebben a rendkívül kényes ügyben, mert jelentősen megnehezítheti az ukrajnai helyzet megoldását" - mondta.

Zaharova szerint ha az amerikai kormány Tomahawkok átadása mellett dönt, az "nemcsak a konfrontáció felerősödéséhez vezethet,

"hanem helyrehozhatatlan kárt okozhat az orosz-amerikai kapcsolatokban, amelyek éppen csak most kezdtek megújulni a párbeszéd megjelenésével".

"Reméljük, hogy Washingtonban észreveszik a jelzéseinket" - tette hozzá.

Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes újságíróknak nyilatkozva arra szólította fel Washingtont, hogy

ezerszer gondolja át, milyen következményei lesznek annak, ha Tomahawkat ad Ukrajnának.

"Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy semmilyen fenyegetésnek, zsarolási kísérletnek velünk szemben nem lesz olyan eredménye, amilyet ellenfeleink szeretnének. Azok a célok viszont, amelyeket az elnök, a főparancsnok (Vlagyimir Putyin) előírt, minden esetben meg fognak valósulni" - hangoztatta.

Rjabkov arra is figyelmeztetett, hogy

Moszkva megfelelő és gyors választ ad arra, ha Washington felújítja nukleáris kísérleteit.

Zaharova "nagyon kemény választ" helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Európai Unió úgy döntene: Ukrajna javára elkobozza az orosz kintlévőségeket.

A külügyi szóvivő szerint miután az Európai Unió 2022 óta 178 milliárd euró összegű pénzügyi támogatást nyújtott Kijevnek, most már egyre nehezebb új forrásokat találnia, ezért "mindenkivel meghúzatja a nadrágszíjat".