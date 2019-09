Moszkva: Varsó ostoba helyzetbe hozta magát

A baloldal szándéka a hatalomátvétel az őszi önkormányzati választáson - mondta a miniszterelnök kabinetfőnöke a Bayer show-ban. Rogán Antal szerint a kormánypártnak olyan kipróbált, tapasztalt településvezetői vannak, akik már bizonyítottak. Gyurcsány Ferencék semmibe veszik a magyar emberek két választáson és egy népszavazáson világossá tett akaratát a határvédelemről és a brüsszeli bevándorláspolitikáról - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádióban. A magyar kormány feladata és célja, hogy mindenben támogassa a gyermekeket nevelő családokat, a szorgalmasan tanuló diákokat és a hivatásukat odaadóan végző pedagógusokat - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az országos tanévnyitón. Nagy segítség az ingyenes tankönyv a családoknak, a most kezdődő tanévben az első kilenc évfolyamon kapják térítésmentesen a tankönyveket a diákok - mondta Kutassy Jenő, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese az M1-en. A Demokratikus Koalíció szerint az „egyre nyomasztóbb pedagógushiány” alapjaiban veszélyezteti az egész oktatási rendszert - mondta Arató Gergely, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Az OTP Banknál töretlen az érdeklődés a július 1-től igényelhető babaváró kölcsön iránt, több mint 14 ezer igényt rögzítettek, amelyből több mint 7 ezret folyósított is a hitelintézet - mondta Kovács Antal, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Az LMP szerint a kormánynak lehetővé kellene tennie az otthonápolást végzők szabadságolását, illetve napi pár órás egyéb feladatvégzését - mondta Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. A Párbeszéd azt kezdeményezi, hogy a kormány minél előbb tegyen hathatós lépéseket az euró bevezetésére - mondta Burány Sándor, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Kimagasló a magyar gazdaság növekedése, a GDP második negyedévi bővülésének üteme Magyarországon volt a legmagasabb az Európai Unió tagállamai közül - mondta Boros Imre közgazdász az M1-en. A kormány feladata, és ha lehetősége van, kötelessége is támogatni a templomépítési törekvéseket, amit most 250 millió forinttal tett meg a Szent II. János Pál nevét felvevő missziós központ esetében - mondta Soltész Miklós államtitkár Egerben. Az európai emberek biztonsága a legfontosabb, ezért a migrációt Európa határain kívül kell tartani - hangsúlyozta Szijjártó Péter külügyminiszter a franciaországi Lyonban történt késes támadás kapcsán. Az óvodafejlesztési programmal a magyar állam egy Kárpát-medencei közös gondolkodást és cselekvést teremt meg a magyar nemzet jövőjéről - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Nagyszelmencen. Negyven ország képviselői húsz államfő részvételével nemzetközi megemlékezést tartanak Varsóban a második világháború kitörésének 80. évfordulója alkalmából. Magyarországot Áder János köztársasági elnök képviseli a rendezvényen. A szövetségesek egymásnak tett ígéreteinek betartását szorgalmazta Mike Pence amerikai alelnök a varsói megemlékezésen. Németország hálás, hogy Lengyelország a második világháború után kezet nyújtott, és azért, hogy a németeket visszafogadták az európaiak körébe - jelentette ki Frank-Walter Steinmeier. Németország bűnének nevezte a második világháborút és bocsánatot kért a lengyel néptől a német szövetségi elnök Varsóban. Háborús bűnnel kezdődött a második világháború - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök a nyugat-lengyelországi Wielunban, a háború kitörésének 80. évfordulóján tartott megemlékezésen. Lengyelország rég nem hozta magát olyan ostoba helyzetbe magát, mint azzal, hogy nem hívta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt a második világháború kitörésének 80. évfordulóján tartott megemlékezésre - mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Elkezdődtek a tartományi törvényhozási választások a németországi Brandenburgban és Szászországban. Az idei első fél évben már nagyjából minden negyedik menedékjogi kérelmet Németországban született, egy éven aluli gyermek nevében nyújtották be a hivatalhoz. A 72 953 kérelem közül 15 586 tartozott ebbe a kategóriába. Róma eddigi szigorú migrációs politikájának folytatását ígérte Giuseppe Conte olasz ügyvezető miniszterelnök, miközben az olasz vizeken várakozó két civilhajó továbbra sem kapott engedélyt a kikötésre. Kizárta egyelőre a terrortámadás lehetőségét az egy halottat és nyolc sebesültet követelő lyoni késelés kapcsán Nicolas Jacquet helyi főügyész. Hét embert agyonlőtt és mintegy 20 embert megsebesített egy 30 éves férfi a nyugat texasi Midland és Odessa városokban. A brit ellenzék a jövő héten törvénytervezetet terjeszt be annak megakadályozására, hogy a konzervatív párti brit kormány megállapodás nélkül léptesse ki Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója szerint nem az Európai Unió hibája lesz, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból. Az amerikai hadsereg támadta meg a dzsihadistákat a Szíria északnyugati részén fekvő Idlíb tartományban. Több mint 40 szélsőséges halt meg a műveletben. Izrael északi határán összecsapások robbantak ki a Hezbollah libanoni síita szervezet milíciája és az izraeli hadsereg között - jelentette a 13-as kereskedelmi televízió híradója. Az atomalku teljes mértékű tiszteletben tartására szólította fel Iránt a Emmanuel Macron francia elnök, amikor telefonon beszélt Haszan Róháni iráni köztársasági elnökkel. Karnyújtásnyira került a megállapodáshoz az amerikai és az afganisztáni tálib küldöttség Katarban, ami megnyithatja az utat a béke megteremtése előtt Afganisztánban. Az ENSZ főtitkára megígérte, hogy a világszervezet békefenntartói a jövőben is támogatják a Kongói Demokratikus Köztársaság hadseregét a fegyveres csoportok elleni harcában. Demokráciapárti aktivisták körülvették a hongkongi repülőteret és akadályozták az utasok bejutását a légikikötőbe. A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi vita újabb fordulóponthoz ért: a két ország szeptember 1-től kölcsönösen újabb pótvámokat vetett ki számos termékre. Lezuhant egy helikopter Norvégia északi részén, a fedélzeten tartózkodó öt utas és egy pilóta életét vesztette - közölték helyi hatóságok. Meghalt egy motoros, miután személyautóval ütközött Balatongyörökön, a Füredi úton - közölte a rendőrség. Elrendelte a bíróság annak a ráckevei férfinak a letartóztatását, akit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsít. Egy-másfél órát késhetnek a vonatok a Budapest-Cegléd vonalon áramellátási hiba következtében - közölte a Mávinform. Szeptember végéig közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ nosztalgia- és retrojáratai Budapesten. Szeptember 2-től utóidényi menetrend szerint közlekednek a hajók és a kompok a Balatonon - közölte a Balatoni Hajózási Zrt. Korlátozza az erdőterületek látogatását a Mecsekben és a Zselicben a területeket kezelő Mecsekerdő Zrt. szeptember 1-től egy hónapon át, a szarvasbőgés időszakában - közölte a társaság. Az olimpiai bajnokokból álló Millenium Masters csapata 16:12-re legyőzte a masters világ- és Európa-bajnok Oázis SC együttesét a Duna Arénában rendezett kétnapos vízilabda-gála zárásaként. Ez a találkozó volt Kiss Gergely hivatalos búcsúmérkőzése. A magyar férfi válogatott 21-9-re Litvániától, a magyar női válogatott pedig hosszabbítás után 21-20-ra a spanyoloktól kapott ki a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében. A paraevezős Pető Zsolt a 17. helyen végzett a Linzben zajló olimpiai kvalifikációs evezős világbajnokságon. Az amerikai-magyar kettős állampolgárságú Ryan Macleod Sheppard hét éremmel zárta a tornászok Budapesten rendezett egyéni országos bajnokságát. A korábbi 42-szeres válogatott támadó, Torghelle Sándor a labdarúgó NB II-ben szereplő Vasasban folytatja pályafutását.