Moszkva nem hisz a könnyeknek

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter szerint Ukrajnának van elegendő fegyvere és pénzügyi forrása ahhoz, hogy fenntartsa védelmét legalább a jövő év első felében, még akkor is, ha az Egyesült Államok megtagadja a támogatást.

Olaf Scholz szerint a német vállalatoknak nagyobb szerepet kell vállalniuk Ukrajna újjáépítésében

"Ha most és a következő években Ukrajnában fektetnek be, akkor egy jövőbeli EU-tagországba fektetnek be" - fogalmazott a kancellár.