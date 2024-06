Mostantól a Frontex is védi Szerbia határait

A Frontex és Szerbia 2021-ben kötött megállapodást arról, hogy az uniós tagországokkal - Magyarországgal, Bulgáriával, Romániával és Horvátországgal - közös határszakaszokat a szerb rendőrség és határőrség mellett a Frontex emberei is védeni fogják, a keddi megállapodás ezt váltotta fel azzal, hogy kiterjesztette a védelmet nem uniós országokkal - Bosznia-Hercegovinával, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Koszovóval - közös határszakaszokra is.

