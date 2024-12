Mostanra diplomáciai útra terelné a háború lezárását Volodimir Zelenszkij

Megosztás itt:

Zelenszkij a vasárnap Kijevben adott interjúban hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg egyre gyorsabb előrenyomulása miatt „nem elégséges” a jelenleg Ukrajnának nyújtott külföldi támogatás. Egyúttal Ukrajna túlélése egyik fontos elemeként újfent sürgette hazája meghívását az észak-atlanti szövetségbe.

Az ukrán elnök szerint a háború „bonyolult időszakba” lépett, és elismerte, hogy diplomáciai úton történő lezárására azért volna szükség, mert az ukrán hadseregnek nincs elég ereje visszafoglalni az ország egyes megszállt részeit, köztük az Oroszország által 2014-ben annektált Krím félszigetet. Úgy vélte, tárgyalásokra azonban csak akkor kerülhet sor, ha Ukrajna elég erőt tud felmutatni ahhoz, hogy Oroszországot eltántorítsa az újabb agressziótól. Az ország biztonsága és jóléte szempontjából pedig nélkülözhetetlen az ország NATO-tagsága – hangsúlyozta.

Zelenszkij kitért arra is, hogy a kurszki régió visszafoglalására Nyugat-Oroszországba vezényelt mintegy 12 ezer észak-koreai katona közül már volt, aki meghalt vagy megsebesült, de az észak-koreaiak veszteségeinek pontos mértékéről Kijev egyelőre nem rendelkezik bizonyítékokkal. Zelenszkij úgy vélte, Moszkva megsegítésére Phenjan további csapatokat is biztosít, akiket az oroszok „vitathatatlanul ágyútöltelékként” vetnek majd be a harcokban.

Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy hosszú távon Ázsiában és a világ más részein is hatása lehet annak, hogy az észak-koreai katonákat az orosz hadsereg tényleges háborús körülmények között képezte ki, így a modern hadviseléssel kapcsolatos ismeretekkel és harci tapasztalatokkal térnek majd haza.

Zelenszkij szerint Donald Trump megválasztott amerikai elnök és csapata is jól ismeri a háború lezárását illető ukrán állaspontot és Kijev októberben ismertetett, úgynevezett győzelmi tervét. „Jelenleg tanulmányozzák a tervet, és hallani fogunk róluk. De Ukrajna részéről nem lesz kapituláció. Ez tény, és azt hiszem, ezt Donald Trump is megérti” – fogalmazott. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy legutóbbi, szeptemberi találkozójukat további megbeszélések is követik majd, amelyeken lehetősége lesz arra, hogy „bizonyos dolgokat részletesebben elmagyarázzon” Donald Trumpnak.