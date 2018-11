Most Romániát fegyelmezi az Európai Parlament

Újabb figyelmeztetést kapott Románia az uniós jog őrétől, az Európai Bizottságtól. A testület a román igazságszolgáltatási rendszert vette górcső alá friss értékelésében, és komoly visszalépéseket tapasztalt az elmúlt egy évben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A legutóbbi jelentés óta eltelt 12 hónapban a 10 év óta méltatott előrelépések sorozata megakadt, és némely területen most kifejezetten visszafordult a haladás iránya. 10 éven át látványos fejlődés volt látható, éppen ezért a mostani helyzet különösen szomorú – mondta Frans Timmermans az Európai Bizottság alelnöke. A Bizottság szerint a legújabb román bírósági törvénycsomag megkérdőjelezi a bírói függetlenséget, a korrupció kezelésének komolyságát.

Mi arra kérjük Romániát, hogy függessze fel az új ügyészek kinevezésére, valamint a régiek elbocsátására vonatkozóan megkezdett eljárásokat. Szorgalmazzuk, hogy indítsák újra a korrupcióellenes főügyész kinevezésének eljárását. És azt is kérjük, hogy fagyasszák be a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvénykönyv módosításainak hatályba léptetését is – szólított fel Frans Timmermans. Az Európai Parlament kedden megszavazta a Románia jogállamiságáról szóló határozatot Strasbourgban.

Eszerint elítélik a román büntető jogszabályok legutóbbi módosításait, pl. hogy értékhatárhoz kötötték a korrupciós bűncselekményt, eltörölték a hivatali gondatlanság tényállását, kivették a bírói kinevezések jogát az államfő hatásköréből, vagy hogy a korkedvezményes nyugdíj keretében régi bírákat kényszernyugdíjaznának.

A határozat elítéli a sajtószabadság helyzetét és a civil szervezetekről szóló jogi szabályozást is - de kitér az augusztus 10-i bukaresti tüntetés brutális csendőri oszlatására is. A jelentést a Fideszes ep-képviselők nem szavazták meg. Tartózkodott a voksoláson Tőkés László ep-képviselő is, aki döntését azzal magyarázta, hogy bár a jogállamiságról szóló állásfoglalással egyetért, a Románia iránti lojalitása miatt nem szavazhatta meg azt.