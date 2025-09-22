Keresés

Külföld

Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó

2025. szeptember 22., hétfő 10:57 | Origo
Hollandia illegális migráció Hága bevándorlási politika bevándorlásellenes demonstráció

Hollandiában a hétvégén ismét erőszakba torkollott egy bevándorlásellenes demonstráció. Több ezren vonultak Hágában az utcára, hogy tiltakozzanak a kormány jelenlegi bevándorlási politikája ellen.

A cikk az Origo honlapján érhető el.

Sajtóhírek szerint Hollandiában a fővárosban tüntetők kövekkel és üvegekkel dobálták meg a rendőröket, felgyújtottak egy rendőrautót, és ideiglenesen lezártak egy autópályát. A baloldali-liberális D66 párt központi irodáját is megtámadták.

A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal lépett fel, 30 embert őrizetbe vettek, két rendőr megsérült. A hatóságok a felvételek elemzése után további letartóztatásokra készülnek. A tüntetések alig egy hónappal az október 29-i parlamenti választások előtt zajlanak, és jól jelzik az országban tapintható feszültséget. A migráció a kampány legmeghatározóbb témája. A közvélemény-kutatásokat toronymagasan vezető jobboldali populista Geert Wilders meghívást kapott a demonstrációra, de nem jelent meg – számolt be az Exxpress. Az X-en élesen elítélte az erőszakot: „Teljesen elfogadhatatlan. Bárki, aki megtámadja a rendőrséget, idióta.”

Fotó: képernyőfotó

