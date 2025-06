Most az egész világ Trumpra figyel: Amerika beszáll az izraeli-iráni háborús konfliktusba?

Megosztás itt:

Donald Trump amerikai elnök helyi idő serint kedd délután 1 órára (magyar idő szerint este 7-kor) összehívta nemzetbiztonsági tanácsadóiból álló válságstábját a Fehér Házba, ahol az izraeli-iráni háború lesz a téma.

Frissítés:

Az Egyesült Államok újabb vadászrepülőgépeket küld a Közel-Keletre, miközben több már korábban kitelepített gép bevetési idejét is meghosszabbítja, amiről három amerikai tisztviselő tájékoztatta a Reuters hírügynökséget, miközben Trump megerősítette, akár likvidálhatják is Irán egyik legfőbb vezetőjét. Az egyik forrás szerint a legújabb bevetés F-16-os, F-22-es, valamint az új generációs F-35-ös harci repülőgépeket is magában foglal. Ezek a típusok a világ legfejlettebb légi harceszközei közé tartoznak, melyek képesek bonyolult felderítő és támadó műveletek végrehajtására is. Két másik tisztviselő hangsúlyozta, a mostani lépés egyértelműen védelmi jellegű. „A bevetés célja a térségbeli amerikai erők és szövetségeseink védelme, nem pedig egy támadó művelet előkészítése” – mondta egyikük a Reutersnek, amire a Sky News is kitért. Egy negyedik tisztviselő pedig arról számolt be, hogy az USA fontolóra vette olyan hadihajók telepítését is a keleti Földközi-tengerre, amik képesek ballisztikus rakéták megsemmisítésére. Ez a lépés tovább erősítené a rakétavédelmi képességeket a térségben.

A Világgazdaság korábban keltezett cikkének folytatása:

Az Axios forrásai szerint Trump komolyan gondolkozik azon, hogy csatlakozzon Izrael Irán elleni háborújához és csapásokat rendeljen el iráni célpontok ellen. Az elnök a G-7 kanadai csúcstalálkozójáról is a tervezettnél korábban tért haza Washingtonba, míg kedden a gyűlés előtt több harcias bejegyzést is közzétett saját közösségi oldalán. Izraeli tisztviselők szerint

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és kormánya is úgy véli, hogy az Egyesült Államok a következő napokban csatlakozik a háborúhoz és csapást mér Irán földalatti urándúsítói ellen.

Mindeddig az Egyesült Államok csak az iráni válaszcsapások elleni védekezésben segítették Izraelt, de támadó hadműveletekben nem vettek részt. Trump legutóbbi Truth Social posztjai azonban már az Egyesült Államokat is hadviselő szerepben tüntetik fel, és az elnök feltétel nélküli megadást vár el Teherántól. Izrael a múlt héten indított támadást a perzsa ország ellen, amióta folyamatosak a rakéta és légitámadások a felek között. Az izraeli hadsereg hétfőn arról is beszélt, hogy megszerezte a totális légifölényt Teherán felett, amiről kedden Trump is megemlékezett egy posztjában. Az elnök arról is írt, hogy pontosan tudják, hogy hol tartózkodik Ali Hámeini, Irán legfelsőbb vezetője, de nem veszik célba egyelőre.

Fotó: Shutterstock