Morawiecki Meloni ellenében harcol pozíciókért az EP-ben

Mateusz Morawiecki, Lengyelország volt miniszterelnöke arra törekszik, hogy átvegye az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) csoportjának vezetését, amelyet jelenleg Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke tölt be – írta meg az Euractiv.

Bár korábban arról számolt be a lengyel média, hogy Morawiecki és Meloni megegyezhetnek a csoport vezetésének átadásáról, a legfrissebb hírek szerint a tárgyalások még mindig folyamatban vannak, és az eredmény egyelőre bizonytalan.

Morawieckihez közeli források szerint Meloni nem szívesen lépne vissza az ECR elnöki posztjáról, de a lengyel fél továbbra is próbálja meggyőzni őt. Az ECR és Morawiecki pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Amennyiben Morawiecki sikerrel járna, az jelentősen erősítené pártja pozícióját az európai jobboldalon, különösen azután, hogy tavaly vereséget szenvedtek Donald Tusk közép-baloldali koalíciójával szemben.

Az ECR elnöki pozíciója ráadásul vigaszt is jelenthetne Morawieckinek, ha nem választják meg a PiS párt jelöltjének a jövő évi lengyel elnökválasztásra. Andrzej Duda jelenlegi elnök második mandátuma ugyanis 2025-ben lejár, és az alkotmány szerint nem indulhat újra, így a PiS már új jelöltet keres, és Morawiecki mellett más lehetséges jelöltek is felmerültek, köztük Patryk Jaki és Tobiasz Bocheński európai parlamenti képviselők, valamint Mariusz Błaszczak volt védelmi miniszter neve is.

A PiS várhatóan szeptemberben vagy október elején tartja kongresszusát, ahol Jarosław Kaczyński pártvezető bejelentheti a párt elnökjelöltjének nevét. A kormányzó koalíció jelöltjét egyelőre még nem nevezték meg, ugyanakkor Donald Tusk kizárta, hogy indulna az elnöki posztért.

