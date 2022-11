Morawiecki: Lengyelország fokozza a légtér megfigyelését, a lakosságtól a nyugalom megőrzését kéri

Megosztás itt:

Morawiecki emlékeztetett arra: a kelet-lengyelországi Przewodówban kedd délután robbanás történt, ennek következtében két lengyel állampolgár életét vesztette. Megerősítette azt is, hogy a robbanás miatt Varsó növeli egyes katonai alakulatok és a rendvédelmi erők készültségét. Különös figyelmet fordítanak a légtér megfigyelésére, amely „fokozott együttműködésben zajlik és fog zajlani a szövetségesekkel” – jelentette ki a kormányfő. Közölte: a történtek okainak vizsgálatához külföldi szakemberek támogatását is kérték. Morawiecki nyugalmuk megőrzésére szólította fel a lengyeleket, hiteles tájékoztatásra kérte a médiát, és figyelmeztetett arra, hogy a téves információk veszélyesek lehetnek. Lengyelország a szövetségesekkel együtt elemzi a NATO-alapszerződés 4. cikke szerinti eljárás elindításának lehetőségét – mondta el Morawiecki.

Ez a cikk a szövetségesek közötti konzultációkat helyez kilátásba, ha bármelyik tagország fenyegetést érzékel területi egysége, függetlensége vagy biztonsága ellen. Később sajtóértekezletet tartott Andrzej Duda elnök is, aki nagyon valószínűnek nevezte, hogy szerdán Lengyelország nagykövete aktiválja a NATO-nál a 4. cikk szerinti eljárást. Duda azt is elmondta: jelenleg „nincs semmilyen egyértelmű bizonyíték arra, ki lőtte ki a rakétát”, amely "valószínűleg orosz gyártmányú volt". A lengyel külügyi tárca korábbi, kedd éjjeli közleménye szerint Przewodówban orosz gyártmányú rakéta csapódott be. Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter emiatt bekérette Oroszország varsói nagykövetét, és „ haladéktalan részletes magyarázatot követel”. Duda és Morawiecki a külföldi politikai vezetőkkel éjjel folytatott egyeztetéseikre hivatkozva aláhúzták: Lengyelország a NATO és az EU összes tagállamának támogatását élvezi.

