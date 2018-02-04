2018. február 4.,
vasárnap, Ráhel, Csenge napja

Molotov-koktélt dobtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség irodájára

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2018. február 4., vasárnap 11:14, frissítve: vasárnap 13:56

Ungvár belvárosában Molotov-koktélt dobtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi irodájának épületére.

Brenzovics László, a szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője közölte, komolyabb kár nem keletkezett az épületben. A politikus megköszönte az ukrán rendvédelmi szervek gyors fellépését. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az eset nem okoz kárt az ukrán–magyar kapcsolatokban.

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támadásMolotov-koktélUngvár

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