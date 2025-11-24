Keresés

Külföld

Módosul az amerikai békekoncepció + videó

2025. november 24., hétfő 12:27 | HírTV
béketerv Egyesült Államok Háború Ukrajnában

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio Genfben kijelentette, hogy eredményes tárgyalásokon vannak túl. Az uniós vezetők szerint nem biztos, hogy a Donald Trump által szabott csütörtöki határidő előtt meg tud egyezni az amerikai és az ukrán fél.

  • Módosul az amerikai békekoncepció + videó

Tárgyalóasztalhoz ültek az Egyesült Államok és Ukrajna delegációi, hogy megvitassák a Washington által kidolgozott 28 pontos béketervezetet.

Ez többek között előírná az ukránoknak a Donbász térségéből történő kivonulást, a fegyveres erők jelentős csökkentését, valamint a nagy hatótávolságú fegyverekről való lemondást. Mindezekért cserébe Washington olyan biztonsági garanciákat ígér, amelyek a NATO-védelemhez hasonló keretet biztosítanának Kijev számára.

Ukrajna és a nyugati szövetségeseik is ellenjavaslatokat nyújtottak be, azok részleteiről is tárgyaltak Genfben.

Az amerikai külügyminiszter a megbeszéléseket az eddigi legproduktívabbnak nevezte. A tárgyalást követően Marco Rubio bejelentette, hogy Trump békekoncepciója módosulni fog, ennek a részleteiről azonban csak később adnak tájékoztatást.

 

Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan

Ursula von der Leyen a korrupció főszponzora? – Nem érdekli a Bizottságot az ukrán háborús maffia + videó

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

Az amerikai béketerv ukrajnai reakciói + videó

Háború Ukrajnában

