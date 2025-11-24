Módosul az amerikai békekoncepció + videó

Megosztás itt:

Tárgyalóasztalhoz ültek az Egyesült Államok és Ukrajna delegációi, hogy megvitassák a Washington által kidolgozott 28 pontos béketervezetet.

Ez többek között előírná az ukránoknak a Donbász térségéből történő kivonulást, a fegyveres erők jelentős csökkentését, valamint a nagy hatótávolságú fegyverekről való lemondást. Mindezekért cserébe Washington olyan biztonsági garanciákat ígér, amelyek a NATO-védelemhez hasonló keretet biztosítanának Kijev számára.

Ukrajna és a nyugati szövetségeseik is ellenjavaslatokat nyújtottak be, azok részleteiről is tárgyaltak Genfben.

Az amerikai külügyminiszter a megbeszéléseket az eddigi legproduktívabbnak nevezte. A tárgyalást követően Marco Rubio bejelentette, hogy Trump békekoncepciója módosulni fog, ennek a részleteiről azonban csak később adnak tájékoztatást.