Miután mozgássérült lett, menekülnie kellett az országból

Látványos nyitóünnepséggel megkezdődött a téli olimpia a dél-koreai Phjongcshangban. 92 nemzet közel háromezer sportolója vesz részt a két hétig tartó versengésben. 15 sportágban 102 sporteseményt rendeznek meg. A dél-koreai olimpia azonban nemcsak a sportról, hanem a politikáról is szól: reggel Szöulba érkezett az észak-koreai politikai küldöttség, a háború szélén álló két ország államfői személyesen találkoznak majd. Az ellenséges két Korea sportolói a békülés jeleként egy csapatban versenyeznek.

Dél-Koreában tartózkodik az amerikai alelnök is. Mike Pence családjával és Fred Warmbierrel érkezett az ázsiai országba, akinek fiát, Ottót Észak-Korea sokáig fogságban tartotta, majd kiszabadulása és hazatérése után nem sokkal életét vesztette. Mike Pence és kísérői északi menekültekkel is találkoztak. – Nagyon hálásak vagyunk a jelenlétükért és a bátorságukért. A második koreai utamon a feleségemmel szerettem volna tiszteletemet kifejezni azoknak a férfiaknak és nőknek, akik megszöktek az észak-koreai elnyomásból, és akiknek a történeteit most hallhatom és hallhatja az egész világ – nyilatkozta az amerikai alelnök.

Az egyik szökevény 28 évnyi fogságáról számolt be az amerikai alelnöknek. – Túléltem. Amikor megpróbáltam megszökni, az észak-koreai őrök elfogtak, és eladtak egy kínai étterembe. Arra kényszerítettek, hogy ott dolgozzak három év hét hónapig, aztán újra lecsuktak. Felfogadtam egy embercsempészt, hogy délre vigyen és ő általa jutottam Dél-Koreába 2009-ben – mesélte Kim Hjeszuk észak-koreai menekült.

Egy másik szökevénynek azért kellett otthagynia Észak-Koreát, mert miután mozgássérült lett, a kommunista rendszer számára feleslegessé vált. – Utcai koldus voltam, hogy enni tudjak. Úgy éltem túl, hogy szenet adtam élelemért. 1996-ban megpróbáltam szenet szerezni, de leestem a vonatról, és emiatt elvesztettem a karom és a lábam. Borzasztó fájdalmak mellett estem túl a műtéteken. 2006-ban megszöktem Észak-Koreából, mert súlyosan bántalmaztak. Azt mondták, hogy szégyent hozok az északi vezetőre, mert nyomorék vagyok. Amikor ezt elmondták nekem, úgy döntöttem, hogy elmenekülök az országból, és 10 000 kilométert mentem a mankóimon – idézte föl Dzsi Szungho észak-koreai menekült.

Mike Pence innen Phjongcshangba utazott, ahol a dél-koreai elnök vacsorán fogadta az olimpiai megnyitó díszvendégeit. A 200 fős vendégseregben ott volt többek között a japán miniszterelnök, a nemzetközi olimpiai bizottság elnöke és az észak-koreai állami vezetés is. Mike Pence mindenkivel kezet fogott kivéve az észak-koreai delegáció vezetőjét Kim Jongnamot.

Tüntetők százai tiltakoztak az olimpiai stadion környékén a játékok megnyitója előtt. Dél-koreai, amerikai és izraeli zászlókat lobogtattak, miközben a díszvendégek és meghívottak a stadionba sereglettek. Amikor a demonstrálók fáklyákat gyújtottak, a rendőrök poroltóval fújták le őket. A tüntetők többek között azt követelték, hogy a dél-koreai zászlót használják a sportolók, ne a közös félsziget zászlót.

– Azért vagyunk itt ,hogy Mun Dzsein politikája ellen tüntessünk. Ő a phjongcshangi játékokból koreai játékokat csinált. Érti ezt? A saját, igazi zászlónkat akarjuk. De ez a kormány ezt nem engedi meg. Ők egy ronda zászlót használnak, amit mi nem akarunk. Ezt a félsziget-zászlót, ezt nem akarjuk mi – hangoztatta az egyik tüntető.

A megnyitón Korea kulturális hagyományait mutatta meg: több ezer dobos játszott egyszerre a sportolók bevonulása előtt. Phjongcshangban kilencvenkét ország sportolója versenyez, köztük az oroszok, akik a kizárás miatt függetlenként szerepelnek majd. Az olimpiai lángot a 2010-es vancouveri olimpián aranyérmes műkorcsolyázó, Kim Jona gyújtotta meg.