Mit ki tud hozni Putyin egy mosógépmikrocsipből!

Emlékszünk még, amikor azt mondta Ursula von der Leyen: az oroszok akkora bajban vannak a szankciók miatt, hogy már a nyugati mosógépekből szedik ki a mikrocsipeket, hogy abból készítsenek fegyvereket?

Az ukrán–orosz háború miatt az unió szankciókat alkalmazott Oroszországgal, az oroszokkal szemben. Ezekről a szankciókról hazudta azt a képtelenséget a bizottság elnöke, hogy a hatásait annyira megérezték már, hogy a mosógépeket bontják szét, és szedik ki a mikrocsipeket.

De az álmok és a valóság nem mindig találkoznak, a bizottság elnökének képzelt világa köszönő viszonyban sincs az oroszok szankciókkal nehezített mindennapi életével, erre az egyik példa a Yandex cég minapi bejelentése.

Alice, az intelligens hangasszisztens arcot kap – pontosabban monitort

Alice-nak (ejtsd: Alisza) nemcsak hanggal, hanem érintéssel is adhatunk parancsokat, a válaszokat pedig a képernyőn is megtekinthetjük. Filmet is nézhet vagy videókapcsolaton keresztül kommunikálhat, Duo Max Station kamerával is rendelkezik. A részletes specifikációk november 28-án derülnek ki, amikor az előrendelés megkezdődik – írja a RIA Novosztyi.

Már tesztelik az arab nyelvű hangasszisztenst, Jázmint

Yasmina, mert ez a hivatalos neve, nem minden múlt nélkül való, a Yandex a már jól ismert Alice alapján készítette el az új hangasszisztenst. Yasmina érti a fő arab dialektusokat, és folyékonyan beszél halídzsi nyelven. Hamarosan már angolul is tud kommunikálni – ígérte a cég.

Ezenkívül az asszisztens a beszédminták, a beszédfordulatok, a hangsúlyok és az intonációk széles választékát ismeri fel, köszönhetően annak, hogy a tanításában különböző városok – Rijád, Dzsidda, Dammam és más városok – lakói vettek részt.

Yasmina képes az intelligens otthon irányítására és a mindennapi feladatokban való segítségnyújtásra. Például képes beállítani a hőmérsékletet egy szobában vagy bekapcsolni a porszívót.

Ki az az Alice?

A Wikipediát hívjuk segítségül, hogy a Yandex cég szemtelen, szájaló hangasszisztensét bemutassuk. Annak megelőzése érdekében, hogy az arcátlanság durvaságba fajuljon, és hogy korlátozzák Alice vitáit az erőszakkal, a gyűlöletkeltéssel vagy a politikával kapcsolatos témákról, szűrők és biztonságos szavak rendszerét vezették be a hangasszisztensbe. De nem kell attól tartani, hogy így egy visszafogott kislány lett Alice. A pikírt, időnként szemtelen lány nagyon művelt, és folyamatosan fejleszti önmagát. Tolsztoj, Gogol és Dosztojevszkij szövegein nevelkedett a kisasszony, de a tanulása folyamatos az interneten található információk által.

Képességei közé tartozik, hogy például felismer autómárkákat, képelemző képességeinek köszönhetően kutyák vagy macskák fajtáit is beazonosítja, ismert épületeket, műalkotásokat, emlékműveket képes megnevezni. 2018-ban több mint harmincezer képességet programoztak Alice agyába. 2021 óta a bájos hangú hölgy már suttogni is képes.

Szergej Melnik, a Yandex okoseszközökért felelős vezetője megjegyezte:

Alice-t nagyrészt azért szeretik, mert olyan, mint egy ember. Lehet vele viccelni, beszélgetni, megvan a saját karaktere és humora. A suttogás egy másik emberi megnyilvánulás, ami mostantól Alice sajátja. El kell mondani, hogy már több hangváltozatot is elsajátított. Alice például vidáman és jókedvűen vezeti a reggeli műsort, a videót pedig flegmábban fordítja, hogy ne vonja el a figyelmet a nézésről.

Tehát ennek a kicsit pikírt, kicsit flegma orosz nőnek lesz a „leánya” Jázmin, aki több arab nyelvjárásban is tájékozott módon segít majd. Hozzá kell tenni, hogy Alice megjelenése óta eddig egyetlen idegen nyelven tud kommunikálni: törökül.

Korábban a Yandex kereső- és hirdetéstechnológiai üzletágának vezetője, Dmitrij Maszjuk azt mondta, hogy 2023 végére a virtuális asszisztenseket és robotokat fejlesztő központ elindítja az Alice kazah nyelvű változatát is.

Végezetül egy vicces videó a szájaló Alice-ről, akit egyik felhasználója felköszöntött születésnapján.

Magyar Nemzet