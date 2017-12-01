2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Misét tartott Ferenc pápa az 1 százaléknyi katolikusnak

Hír TV

2017. december 1., péntek 11:04, frissítve: péntek 11:19

Százezer katolikus hívő előtt mutatott be ma misét Ferenc pápa a muszlim többségű Banglades fővárosában, Dakkában.

A szertartáson a katolikus egyházfő tizenhat papot szentelt fel. A misén más vallások hívei is részt vettek, ahogy a nap folyamán később a pápa helyi muszlim, hindu és buddhista vallási vezetőkkel ökumenikus imát is tart majd a békéért. Ferenc pápa találkozik majd a Mianmarból elmenekült muszlim rohingják delegációjával is.

Banglades muszlim ország, százhatvan milliós lakosságának alig egy százaléka katolikus keresztény.

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BangladesFerenc pápa

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