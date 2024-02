Mire elég az Európai Unió Ukrajnának szánt 50 milliárd eurója?

A felelőtlen ígérgetéssel megtévesztették, elbizonytalanították az ukrán hadvezetést, amelynek most elég baja van a Zelenszkij–Zaluzsnij-ellentéttel . Ez idő szerint nem tudni, ki irányítja ténylegesen az ukrán haderőt, ami háborús időkben, egy vesztésre hajló helyzetben igen sok kockázatot rejt. Zaluzsnij népszerű, eltávolítása akár kiválthat egy katonai hatalomátvételt is.

Ez a jelen pillanatban irreális cél, feltételezés. Moszkva még a szovjetunióbeli időszakban is úgy tervezte hadseregét, hadiiparát, hogy az felkészült legyen a teljes Nyugattal (NATO) való katonai szembenállásra. Hogy ez ma, 2024-ben is feltételezhetően így van, azt igazolhatja a „gránátéhség”-probléma megoldatlansága. Nem hivatalos források, szakértők szerint az oroszországi nehéztüzérségi gránátgyártási (152, 155 milliméter űrméret) kapacitás a Nyugaténak a másfél-kétszerese is lehet . Azaz Oroszország hosszú távú, stratégiai pozíciói javulnak. Erre utalhat az orosz és a kínai védelmi miniszter közti – egyébként részleteiben ismeretlen tartalmú – üzenetváltás, amely szerint „szorosabbra fűzik a katonai együttműködést”.

Ennek kifejeződése a katonai szolgálat elől menekülők számának meredek emelkedése , a történetek a katonakorú férfiak utcán, középületekben való összefogdosásáról. A vezetés körül is sűrűsödnek a problémák. Egyre gyakrabban felvetődik – egyelőre híresztelések formájában –, hogy Zelenszkij elfáradt, már nem boldogul a tornyosuló gondokkal, azaz mennie kéne. Az elnök számára a háború egyetlen lehetséges kimenetele Oroszország teljes katonai veresége, Ukrajna 1991-es területének (amibe a Krím félsziget is beletartozik) visszaszerzése.

Emellett több más probléma is gyötri a Zelenszkij-csapatot. Például a növekvő belső megosztottság. Az ukrán lakosságon – amely a konfliktus növekvő terheit viseli – is egyre inkább érezhető a „háborús fáradtság” , az emberek végre szeretnének nyugodtan élni, összeszedni, amijük még van, és kezdeni valamit azzal, ami maradt.

A február eleji rendkívüli csúcsértekezlet meglehetősen ellentmondásosan fogalmazza meg a hatalmas kölcsönsegély felhasználási körét. A 2024-es esztendő kiadásait vélhetően fedezni fogja az 50 milliárd erre az évre jutó, elvben negyedrésze , azaz 12,5 milliárd euró, aminek kétharmada kölcsön, egyharmada vissza nem térítendő segély. Idén talán még az USA-ból is számíthatnak támogatásra, bár az ügy egyelőre elakadt a kongresszusban. De hogyan tovább? Mi lesz, ha 2024 novemberében az amerikai elnökválasztásokon Donald Trump és a republikánusok győznek? Akik több okból is vissza akarják fogni az ukránok segélyezését, mindenekelőtt azért, mert Amerika az esetleges Kínával való összetűzésre, Tajvan további katonai-fegyverszállítási támogatására összpontosít.

