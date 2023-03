Megosztás itt:

Sikerült elérni, hogy a járat prioritást élvezzen Németországban

Versenyfutás zajlik az idővel! A MÁV és a külügyminisztérium segítsége is kellett ahhoz, hogy a Fradi szurkolóinak vonata folytathassa útját az EB nyolcaddöntőjére. A külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy bár a szurkolókat a hosszas ellenőrzés után elengedték, a tárca továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy időben meg is érkezhessenek a mérkőzésre.

- hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Borítókép: Twitter