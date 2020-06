Mintegy félmillió ember került vesztegzár alá Peking térségében

A főpolgármesteri hivatal nem kommentálta érdemben, hogy az újbudai polgármester Hitlert méltatta. Híradónk levélben kért tájékoztatást, mi Karácsony Gergely álláspontja, a Sajtóosztály azonban mindössze László Imre állásfoglalását küldte tovább. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint László Imrének távoznia kell a közéletből. László Imre, újbudai DK-s polgármester Hitlerről szóló kijelentése illeszkedik a nyugati világ radikális baloldali eszméihez – jelentette ki az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a Bayer-showban. Kovács István emlékeztetett: a DK-s politikus által említett időszakban már felállították a koncentrációs táborokat és folyamatosak voltak a zsidó lakosság elleni erőszakcselekmények. Köszönetet mondott László Imre újbudai polgármesternek a Mi Hazánk Mozgalom, mert az ő ellenszavazatával sikerült elutasítani Karácsony Gergely kezdeményezését, így a fehérellenes rasszista Nelson Mandela nevét nem viselheti a XI. kerületi park. A koronavírus-járvány megmutatta, hogy a baloldal és a Soros-hálózat hogyan működteti a gátlástalan hazugsághadjáratot – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: a koronavírus-járvány megmutatta, hogy a magyarok képesek az összefogásra, a közös védekezésre és azt is, hogy az országnak remek orvosai, ápolói, kutatói, rendőrei, katonái és mentősei vannak. 4 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4142-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt újabb 3 beteg, ezzel 581 főre emelkedett az elhunytak száma, 2685-en már meggyógyultak. A hazugság-koalíció és lakájmédiája továbbra is támadja a vírus elleni védekezést, amely védekezés kizárólag a magyar emberek és a kormány összefogásának köszönhetően volt sikeres – hangsúlyozta Menczer Tamás államtitkár. A kormányzati intézkedések nem nyújtottak hatékony segítséget a nyugdíjasoknak – jelentette ki Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke. A kormány azt szeretné, ha azok, akik Magyarországon gyermeket vállalnak, nem lennének hátrányban a gyermektelenek mellett, sőt előnyhöz is jutnának - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin közölte: 2021 július elsejétől, a gyermeket vállaló nők az első hat hónapban több pénzt kapnak kézhez. Július 1-től minden dolgozó nyugdíjasra érvényesek a kedvező adószabályok, így sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük. Ez fél év alatt tízmilliárd forintot hagyhat az érintetteknél - mondta Tállai András államtitkár. A jövő évi költségvetésről, az iskolaőrség bevezetéséről és a13. havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításokról is dönt a parlament jövő héten. A képviselők pénteken fogadhatják el a kormány 2021-es költségvetésről szóló javaslatát. 2010 óta 16 ezernél több óvodai férőhely létesült, a programba bekapcsolódó katolikus és református egyháznak köszönhetően ez a szám több ezerrel fog növekedni a közeljövőben - közölte Soltész Miklós államtitkár. Egész nyáron át tartó napközis táborokkal nyit újra július 6-án a budapesti Egyszülős Központ. Az elfogott embercsempészek és az illegális migránsok száma is emelkedett - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Világszerte 9 955 495 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 498 217, a gyógyultaké 5 032 300 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Egyesült Államokban rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése, az elmúlt 24 órában több mint 45 ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki. Jelenleg Latin-Amerika a világjárvány góca, az Egyesült Államok után a fertőzöttek és a halálesetek alapján a második helyen álló Brazíliában egy nap alatt 1109-cel 57 070-re nőtt a halálozások száma. Mintegy félmillió ember került vesztegzár alá a Peking térségében kitört újabb járványgóc miatt - közölték a kínai hatóságok. Az elmúlt napban ismét meghaladta a 900-at a koronavírus-fertőzöttek száma Ukrajnában. Nagyon megugrott az új koronavírus-fertőzések napi száma Csehországban: 260 új beteget regisztráltak, április eleje óta ez a legmagasabb szám - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Sajtójelentések szerint Szerbiában számos közéleti szereplőt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak. Nem rontott a járványhelyzeten az orosz fővárosban az egészségügyi korlátozások enyhítése - jelentette ki Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. Az úgynevezett koronakabinetben részt vevő miniszterek nem szavazták meg az izraeli egészségügyi minisztérium által tervezett korlátozásokat, amelyeket a fertőzöttek számának növekedése miatt javasoltak. Nem lehet megoldani az Európai Unió valamennyi problémáját a koronavírus-világjárvány hatásainak ellensúlyozására tervezett helyreállítási alappal, nélküle viszont a közösség minden gondja tovább súlyosbodna - mondta Angela Merkel német kancellár. Boris Johnson brit miniszterelnök kizárta, hogy kormánya a 2008-as válság utáni megszorításokhoz hasonló szigorításokat alkalmazzon a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság kezelésére. Az elnökválasztás első fordulóját tartják ma Lengyelországban, a szavazóhelyiségeket 21 órakor zárják. A dublini parlament Micheál Martint, a centrista Fianna Fáil párt vezetőjét választotta Írország miniszterelnökévé. Gudni Jóhannesson jelenlegi államfő nyerte az izlandi elnökválasztást a részeredmények szerint. Emberek ezrei menekülnek Mianmarban, miután a hadseregnek Arakán államban tisztogató műveletet indított egy helyi lázadócsoport ellen. Háromszoros gyilkosság elkövetése és kísérlete címén vádat emeltek a readingi késelés gyanúsítottja, Khairi Saadallah ellen. Egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült a Kentucky állambeli Louisville-ben, a Jefferson Square Parkban, ahol rendszeresek a tüntetések, amióta márciusban rendőrök megöltek a városban egy fekete nőt. Átkeresztelik a bécsi Szerecsen gyógyszertárat az antirasszista mozgalom nyomására. Az ausztriai főváros 3. legrégebbi patikája azért kénytelen nevet változtatni, mert a Fekete életek számítanak mozgalom aláírásgyűjtéssel tiltakozott a szerintük rasszista elnevezés ellen. Mintegy 400 embert kellett kimenekítenie a tűzoltóságnak a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaságban pusztító árvíz miatt. Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom is torlódik - közölte a rendőrség. Meghalt egy motoros a Balaton-felvidéken, Mindszentkálla külterületén – közölte a rendőrség. Életét vesztette egy motoros, aki mezőgazdasági munkagépnek ütközött a 6-os főúton, Dunaföldvárnál. Megöltek egy idős férfit Kőbányán, a rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett tettest. Kábítószer-kereskedelem miatt indított eljárást a rendőrség négy Budapesten, illetve Pest megyében élő férfival szemben - közölte a rendőrség. Labdarúgó NB I: ZTE FC - MOL Fehérvár FC 1:1; Újpest FC - Kaposvári Rákóczi FC 5:0; Debreceni VSC - Paksi FC 1:1; Diósgyőr - Kisvárda 0:2; Ferencváros - Mezőkövesd 1:0; Puskás Akadémia - Budapest Honvéd 2:1 Hanga Ádám bekerült a spanyol kosárlabda-bajnokság második számú álomcsapatába.