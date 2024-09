Mintegy 700 termék árát csökkentette a szerb kormány

A termékek (burgonya, alma, méz, fagylalt, borsó, pelenka, sampon, mosószer, hús, hal, felvágott, rizs, tojás, sajt) ára átlagosan 26,82 százalékkal csökkent - jelentette be Milos Vucevic miniszterelnök, aki azt is közölte, hogy a háztartások így havi szinten körülbelül 8-22 ezer dinárt (27-74 ezer forint) takaríthatnak meg.

