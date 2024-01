Mint a legsötétebb kommunizmusban: tiltakozott férje elhurcolása miatt, majd „őszintén” megbánta

Megosztás itt:

Ukrajnában két megyében zajlik ennyire brutálisan a mozgósítás: az egyik az oroszajkúak által lakott Odessza megye, a másik pedig a soknemzetiségű Kárpátalja.

A Magyar Nemzet rámutat, Kárpátalján most egy újabb megrázó eset borzolja a kedélyeket, mely annyira szovjetszagú, hogy még Lavrentyij Berija, a hírhedt NKVD egykori vezetője is megirigyelné. Az egykori szovjet állami terrorszervezet módszerei sajnos a XXI. századi Európába igyekvő Ukrajnájában is kísértenek. Igaz, most nem lőnek le azonnal, hanem először helyes véleménynyilvánításra köteleznek.

Egy fiatal nő a napokban kétségbeesésében a világhálóra töltötte fel segítségkérését, miután az ökörmezői katonai ellenőrzőpontnál egyenruhások rabolták el a férjét a saját, valamint a gyermekei szeme láttára.

A nő a videóban az anyanyelvén, oroszul beszélt, és mint kiderült, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyéből érkezett szeretteivel Kárpátaljára.

Elhurcolták a férjemet, egyedül vagyok a gyerekeimmel egy számomra ismeretlen községben. Fogalmam sincs, mit tegyek. A gyermekeim sírnak, nem tudunk hova menni, mert görcsös idegállapotba kerültem. A férjemet katonák vitték el, vele együtt a papírjait is magukkal vitték. Állítólag Husztra, de azt se tudom, hogy az merre van

– mondta sokkos állapotban a magára hagyott nő.

Az eset híre a jelenleg demokráciadeficittel és a szólásszabadság hiányával küzdő ukrán sajtóban is pillanatok alatt szárnyra kapott.

A hatalmas sajtóvisszhang után azonban előkerültek az ukrán hatalom zsebpropagandistái, mint például a magyar- és Orbánfóbiájáról ismert Vitalij Glagola. Az ungvári publicista, aki egyébként karácsonyra személyesen az SZBU, az ukrán titkosszolgálat vezetőjétől kapott ajándékot (és ezzel el is dicsekedett), egy olyan videót közölt, melyen az említett nő már egy adminisztratív helyiségben, feltételezhetően a szolgálatoknál ül, és nem az anyanyelvén, hanem már ukránul kér bocsánatot a történtekért. Ahogy fogalmaz:

elnézést kérek azért, mert rossz fényben tüntettem fel a hadsereget, illetve a huszti hadkiegészítő parancsnokságot.

A férjéről azonban a videóban már egy szó sem ejtett a megfenyített nő. Glagola pedig természetesen a régi beidegződésekhez híven már úgy tálalja az esetet, mintha a nő önszántából rögzítette volna a bocsánatkérést.

