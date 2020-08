Minszk szerint a Koordinációs Tanács törvénytelenül akarja megszerezni a hatalmat

„Nehéz hónapok előtt állunk, de bármilyen megpróbáltatások várnak is ránk, gyarapítanunk, építenünk, szolgálnunk kell az örök Magyarországot” - hangsúlyozta a köztársasági elnök az Országház előtt tartott augusztus 20-ai díszünnepségen és tisztavatáson. Száz évvel a világháborús vereség és a trianoni diktátum után a túlélés bajnokaiként állunk az európai történelem színpadán, nincs a világon egyetlen nemzet sem, amely kibírt volna ilyen száz évet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Az állam transzcendens célja a magyar nemzet megmaradása és életminőségének javítása - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az államalapítás ünnepe alkalmából tartott kitüntetésátadón Budapesten. Kereszténydemokrata Néppárt: Államalapító Szent István királyunk ünnepén gondoljunk egy percig arra, hogy immár több mint ezer esztendeje a magyar nemzet és Európa történelme elválaszthatatlanul összeforrt. István király szorongatott, veszélyes helyzetben is a magyar nemzet szabadsága, önállósága mellett döntött, Magyarország ezért nem tagozódott be a német fejedelemségek közé, hanem független államként jött létre - mondta a pénzügyminiszter. Szent István a keresztény magyar állam és egyház megalapítója, aki egyenrangú félként akart kapcsolatot építeni a környező országokkal - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A történelem már sokszor bebizonyította, hogy a szabadság az egyik legfontosabb, legértékesebb kincse az emberiségnek - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson tartott köszöntőjében. Benkő Tibor hozzátette: a Magyar Honvédségnek és a magyar katonáknak mindig készen kell állniuk e szabadság megvédésére. Első szent királyunk sziklára építette országát és életét, ez a szikla pedig maga Krisztus - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Szent István-nap alkalmából megtartott ünnepi szentmisén. Szemerédi Endre Abel- és Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja vehette át idén a Magyar Szent István-rend kitüntetést. Rendhagyó módon zajlott a hagyományos Debreceni Virágkarnevál. A koronavírus járvány miatt ezúttal kevesebb kocsival és kisebb számú fellépőkkel rendezték meg. 44 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5046-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 609 fő, 3678-an pedig már meggyógyultak. Stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Közösségi oldalán mentegetőzik az rasszista és antiszemita véleményeket megfogalmazó ellenzéki jelölt. Bíró László azt írja: ő hisz a megbocsátásban. Egymásnak üzengetnek az MSZP társelnöki pozíciójára jelentkező politikusok. Mesterházy Attila azzal támadja a jelenlegi pártvezetést, hogy az irányításuk alatt eljelentéktelenedett a szocialista párt. Tóth Bertalan erre azzal vágott vissza, hogy Mesterházy egy bukott miniszterelnök-jelölt. Csak azok a nemzetek maradnak meg, állnak ellen a történelem viharainak, amelyek képesek önállóságukat és szabadságukat megőrizni - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A magyarság bizonyságot tett arról, hogy életerős nemzet, és ez az életerő az elmúlt évtizedben új lendületet vett - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Szándéknyilatkozatot írtak alá az egységes felvidéki magyar érdekképviselet létrehozásáról a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd párt és az Összefogás mozgalom vezetői Révkomáromban. Senki sem vitatja, hogy szükségesek a változások Fehéroroszországban, de ennek nem egy forradalom révén kell megtörténnie - hangoztatta Minszkben Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóihoz intézett nyilatkozatában. A fehérorosz hatóságok büntetőjogi eljárást indítottak egy új ellenzéki testület, a koordinációs tanács ellen a hatalom megszerzésére tett illegális kísérlet vádjával. Távozik a lengyel külügyminiszteri posztról Jacek Czaputowicz, lemondását már benyújtotta a miniszterelnöknek. Czaputowicz már korábban jelezte: a júliusi elnökválasztás utáni időszak alkalmas lesz arra, hogy a lengyel diplomácia élén váltás történjék. Emmanuel Macron francia elnök szerint Recep Tayyip Erdogan török államfő „a nacionalizmust és az iszlamizmust vegyítve terjeszkedő politikát folytat, ami destabilizáló tényező, és ezt nem lehet összeegyeztetni az európai érdekekkel”. Már 22,3 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 786 ezer, a gyógyultaké pedig 14,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság bejelentése szerint a testület 225 millió adag, koronavírus elleni oltóanyagot tervez felvásárolni a CureVac német biogyógyszerészeti vállalattól. Szerbiában meghaladta a harmincezret a fertőzöttek száma, ám a járvány terjedése összességében lassult a Nyugat-Balkánon, csütörtökre 808-cal emelkedett az igazolt fertőzöttek és 26-tal a halottak száma. Horvátországban ismét második egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma. A koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztérium Horvátország két tengerparti megyéjére. Csehországban a hét eleje óta fokozatosan emelkedik a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek száma, hétfőn 191 beteget, kedden 282-t, szerdán 316-ot regisztráltak. Maszkviselési kötelezettséget vezetnek be két görögországi turisztikai régióban, Mikonoszon és a Halkidiki-félszigeten a koronavírussal fertőzöttek számának hirtelen megemelkedése miatt - közölte a görög polgári védelmi hatóság. A belga nemzetbiztonsági tanács úgy döntött, hogy szeptembertől újranyithatnak az iskolák. A 12 éven felüli tanulóknak és a tanároknak kötelező lesz a szájmaszk viselése. A nigériai kormány fontolgatja, hogy partnerségre lép magáncégekkel annak érdekében, hogy lehetővé váljon a koronavírus-tesztek tömeges elvégzése, miután az ország augusztus 29-én újra megnyitja légterét a nemzetközi repülőjáratok előtt. A hivatalos adatoknál jóval több lehet a koronavírus-fertőzöttek száma Indiában: Újdelhi lakosságának például több mint negyede elkaphatta a koronavírust egy tanulmány szerint. A ljubljanai és Novo Mesto-i rendőrök kedden 257 illegális bevándorlót tartóztattak fel, és hét embercsempészt vettek őrizetbe az ország déli és délkeleti részében tartott fokozott ellenőrzés során. Eszméletlen állapotban, mérgezéssel vitték kórházba Alekszej Navalnijt, miután az őt szállító repülőgép rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban - közölte Kira Jarmis, az orosz ellenzéki politikus sajtótitkára a Twitteren. Letartóztatták Donald Trump amerikai elnök egykori belpolitikai tanácsadóját, Steve Bannont, csalás megalapozott gyanúja miatt vádat is emeltek ellene - jelentette az amerikai közszolgálati rádió. Washington az ENSZ ellenében is meghosszabbítja, illetve újra bevezeti az ENSZ-szankciókat Irán ellen - jelentette be az amerikai elnök. Elsüllyedt egy menedékkérőket szállító csónak a Földközi-tengeren a líbiai partok közelében, legkevesebb negyvenöt ember életét vesztette - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Módosul a közösségi közlekedés menetrendje a ma kezdődő ünnepi hosszú hétvégén. A Budapesti Közlekedési Központ, a MÁV és a Volánbusz járatai is módosított rend szerint közlekednek. A Ferencváros házigazdaként 2:0-ra legyőzte a svéd Djurgarden csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában, így a jövő héten a skót Celtic FC otthonában folytatja szereplését. A kétszeres válogatott Balogh Norbert a Budapest Honvéd FC labdarúgócsapatához igazolt. Bölöni László lett a belga labdarúgó élvonalban szereplő KAA Gent vezetőedzője. Keretet hirdetett a női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, Lisa Haley, akinek együttese jövő héten két felkészülési mérkőzést játszik Dániával.