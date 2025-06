Minősített többséggel akarnak embargót kivetni Brüsszelben az orosz olajra és földgázra + videó

Megosztás itt:

Hétfőn az energiaügyekért felelős miniszterek Luxemburgban tanácskoztak és itt ezt a tervet két ország Magyarország, illetve Szlovákia megvétózta. Ennek ellenére az energiaügyi biztos Dan Jorgensen másnap Strassburgban az Európai parlamentben bemutatta ezt a tervet, azt mondta idézem: Úgy döntöttünk, hogy elzárjuk az orosz gázcsapot, ugyanakkor ezt a tervet át keretezték és egy kereskedelmi csomag megállapodás kereteiben nyújtanák be, ez a Repower EU az az újrageneralizáljuk Európát terv, és itt elég lenne a minősített többség, ahhoz hogy elfogadják azt hogy az Európai Unió záros rövid határidővel leválljon az orosz energia forrásokról. A tagállamoknak tehát most állást kell foglalniuk, hogy támogatják-e vagy nem-e. A minősített többség pedig azt jelenti, hogy kéz feltételnek kell egyszerre megfelelni, az egyik hogy 27 tagállamból, legalább 15 támogassa, és az unió össznépességének legalább 65%-át fedje le ez a 15 tagállam. Jorgensen azt mondta, hogy semmiféle kompenzációra nem számíthatnak azok a tagállamok, akiket negatívan érint ez az intézkedés és azt mondta, hogy esetleges orosz-ukrán megállapodás sem befolyásolná ezt, tehát akkor is végrehajtanák az orosz energiaforrásokról való leválás.