2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Miniszterelnökcserén gondolkodik a lengyel kormánypárt

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 11:53, frissítve: csütörtök 12:01

Beata Szydlo helyét maga a pártelnök Jaroslaw Kaczynski veheti át, aki 2006 és 2007 között már volt miniszterelnök.

A Jog és Igazságosság pártjának elnökhelyettese szerint a pártelnöknek még karácsony előtt el kell döntenie, vállalja-e a kormányfői szerepet. Ha nem, a másik esélyes Beata Szydlo helyettese, a pénzügyminiszter Mateusz Morawiecki.

Szydlo leváltásáról hétfő óta keringnek a hírek sajtóban, amikor Kaczynski nyilvánosan felvetette egy új miniszterelnök ötletét. Beata Szydlo kormánya meglehetősen rossz viszonyt ápol a szomszédos Németországgal és az Európai Unióval is. Brüsszel kötelezettségszegési eljárást is indított Varsó ellen az igazságügyi reform miatt.

 

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LengyelországJaroslaw KaczynskiBeata Szydlo

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