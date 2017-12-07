Miniszterelnökcserén gondolkodik a lengyel kormánypárt

TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁSSAL VÁDOLJA A JOBBIKOT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK, ÖSSZESEN 662 MILLIÓ FORINTRA BÜNTETTÉK MEG A PÁRTOT.
JOBBIK: MINDENFÉLE TÁRGYALÁS ÉS VIZSGÁLAT NÉLKÜL HOZOTT DÖNTÉST AZ ÁSZ A JOBBIK ELLEN.
VOLNER JÁNOS, FRAKCIÓVEZETÕ: A FIDESZ AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKET HASZNÁLJA ARRA, HOGY ELTÜNTESSE A JOBBIKOT A PALETTÁRÓL.
LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA.
UNGÁR PÉTER: HA AZ ÁSZ VALÓBAN ÉRDEMI MUNKÁT VÉGEZNE, AKKOR AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR MILLIÁRDOKRA BÜNTETTE VOLNA A FIDESZT.
A DK KIZÁRJA AZ EGYÜTTMÛKÖDÉST A JOBBIKKAL; AZ ELLENZÉKI PÁRT ÖNÁLLÓ ORSZÁGOS LISTÁVAL INDUL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOKON.
GRÉCZY ZSOLT, SZÓVIVÕ: HA VALAMENNYI DEMOKRATIKUS ELLENZÉKI PÁRT ÖSSZEFOG, AKKOR A JOBBIK NÉLKÜL IS MEGVALÓSULHAT A TÖBBSÉG AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN.
KORÓZS LAJOS, MSZP: JANUÁRRA LÉTREJÖHET EGY KÖZÖS ELLENZÉKI PLATFORM A NYUGDÍJ- ÉS IDÕSPOLITIKA ÜGYÉBEN REGGELI JÁRAT.
VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG KOVÁCS BÉLA ELLEN; A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE AZ ÁLLAM ELLENI ÉS A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BÛNCSELEKMÉNY MIATT SZABADLÁBON VÉDEKEZIK.
KILÉP A JOBBIKBÓL KOVÁCS BÉLA, AZÉRT, HOGY AZ ALAPTALAN VÁDAK ÉS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS NE NEHEZÍTSE A PÁRT 2018-AS VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉT.
PÁLYÁZATOT HIRDETTEK A KEREKESSZÉKET HASZNÁLÓK AUTÓVÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, JANUÁRTÓL MÁR NEM LESZ ELÕÍRÁS A 850 EZER FORINTOS HITEL FELVÉTELE.
NEM ENGEDÉLYEZETT NÖVÉNYVÉDÕ SZEREKET FOGLALT LE NÉBIH; A FORGALMAZÓK MAGÁNSZEMÉLYEK, INTERNETES PRÓBAVÁSÁRLÁSSAL BUKTATTÁK LE ÕKET.
ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A MARGITSZIGETI ZAJRENDELETET, JÖVÕ MÁRCIUSTÓL A KULTURÁLIS CÉLÚ LÉTESÍTMÉNYEK ÉJFÉLIG HASZNÁLHATNAK HANGOSÍTÓ BERENDEZÉST.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JERUZSÁLEMET ISMERI EL IZRAEL FÕVÁROSÁNAK. DONALD TRUMP EGYÚTTAL KÖZÖLTE: AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGET ÁTKÖLTÖZTETIK TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE.
BENJÁMIN NETANJAHU, IZRAELI MINISZTERELNÖK: TRUMP BEJELENTÉSE TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ.
A RADIKÁLIS ISZLAMISTA HAMÁSZ EGY ÚJ INTIFÁDA INDÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL A PALESZTIN NÉPET, HOGY KIFEJEZZE HARAGJÁT A JERUZSÁLEMI DÖNTÉS MIATT.
AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE NYOLC ORSZÁG JERUZSÁLEM KÉRDÉSÉBEN, MERT ELLENZIK DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT.
ANTÓNIO GUTERRES, ENSZ-FÕTITKÁR: CSAKIS AZ IZRAEL ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI KÖZVETLEN TÁRGYALÁSOKON LEHET MEGHATÁROZNI JERUZSÁLEM STÁTUSZÁT.
SZAÚD-ARÁBIA FELELÕTLENNEK ÉS INDOKOLATLANNAK MINÕSÍTETTE AZ AMERIKAI LÉPÉST ÉS FELSZÓLÍTOTTA TRUMPOT, VÁLTOZTASSA MEG DÖNTÉSÉT.
KANADA TEL-AVIVBAN HAGYJA IZRAELI NAGYKÖVETSÉGÉT ÉS NYUGALOMRA INT JERUZSÁLEM STÁTUSZÁNAK KÉRDÉSÉT ILLETÕEN.
A JOGÁLLAMISÁG MAGYARORSZÁGI HELYZETÉRÕL TART MEGHALLGATÁST MA AZ EURÓPAI PARLAMENT BELÜGYI, ÁLLAMPOLGÁRI JOGI ÉS IGAZSÁGÜGYI SZAKBIZOTTSÁGA.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLÜGYMINISZTER ARRÓL BESZÉLT, HOGY ELUTASÍTJUK A KÖTELEZÓ KVÓTÁT, A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A JOGÁLLAMISÁG SZISZTEMATIKUS GYENGÍTÉSÉT KIFOGÁSOLTA BRÜSSZELBEN.
PARDAVI MÁRTA, TÁRSELNÖK: A CIVILTÖRVÉNY SZOROSAN KÖVETI AZ OROSZ MODELLT, MEGBÉLYEGZÕ ÉS KÁROS, ALÁÁSSA A KÖLCSÖNÖS BIZALMAT.
BAKONDI GYÖRGY, BELBIZTONSÁGI FÕTANÁCSADÓ: AZ EP-BEN SOROS BARÁTAI HALLGATJÁK MEG SOROS SZERVEZETEIT.
ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕK; 27 KITOLONCOLT ÉRKEZETT NÉMETORSZÁGBÓL AFGANISZTÁNBA, JANUÁR ÓTA EZ VOLT A LEGNAGYOBB TÁVOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT CSOPORT.
AZ ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT A HÁBORÚ MÁR NEM, CSAK A KEZDETE KÉRDÉSES; "NEM AKARUNK HÁBORÚT, DE NEM BÚJUNK EL ELÕLE - ÁLL A NYILATKOZATBAN.
FACEBOOK-BEJEGYZÉS MIATT FOGTÁK PERBE A KAMBODZSAI ELLENZÉK VOLT VEZETÕJÉT, HUN SEN KORMÁNYFÕ HAZAÁRULÁSSAL VÁDOLJA AZ ÖNKÉNTES SZÁMÛZETÉSBEN ÉLÕ POLITIKUST.
OLVASÁS HELYETT LOPNI MENTEK A KÖNYVTÁRBA, A JÓZSEFVÁROSI RENDÕRÖK ELFOGTÁK A TRIÓT; A RENDÕRSÉG VÁRJA A SÉRTETTEK JELENKEZÉSÉT.
LETÉRT A NÉZSÁT ALSÓPETÉNNYEL ÖSSZEKÖTÕ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ NÓGRÁDBAN, A JÁRMÛ EGYIK UTASÁT MEGFIGYELÉSRE KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.
BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A RENDÕRÖKRE FEJSZÉVEL TÁMADÓ KUNSZENTMÁRTONI FÉRFI, HÁROM ÉS FÉL ÉVIG LESZ A RÁCSOK MÖGÖTT.
KÉT KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN GYÕR TÉRSÉGÉBEN, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK A BALESETBEN.
KIGYULLADT EGY KAMION FÜLKÉJE AZ M0-S AUTÓÚT LEÁLLÓSÁVJÁBAN, AZ M1-S AUTÓPÁLYÁRA VEZETÕ CSOMÓPONTNÁL, A TÛZOLTÓK ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT.