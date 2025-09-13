Mindent megtesz az olasz kormány az illegális bevándorlás és a bűnözés visszaszorítására + videó

Megosztás itt:

Felértékelődött Olaszországban a közbiztonság ügye azután, hogy kiderült, két magyar turista lányt erőszakoltak meg marokkói migránsok Szicíliában. A jobboldal 3 éves kormányzása alatt számos, a migrációval kapcsolatos szigorító intézkedés született. A Szicíliában történt erőszakot pedig mind a jobb mind pedig a baloldalon határozottan elítélik.

„Ami történt, az nagyon súlyos. Sajnos ez nem az első eset, és nem is az utolsó. De nekünk továbbra is nagy figyelmet kell szentelnünk ennek a kérdésnek. A biztonságot növelni kell. Különösen fontos, hogy tegyenek feljelentést az érintettek. A tetteseket a lehető legszigorúbban kell büntetni. Szolidaritásunk a családokkal és a lányokkal" - mondta Ettore Rosato ellenzéki képviselő.

A jobboldali kormánykoalíció ezért elkülönített egy összeget 6 olaszországi körzet megtisztításra és a törvényesség visszaállításra.