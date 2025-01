Mindenki a gyűrűt csókolja: ömlik a vállalati pénz Trumpra – az üzleti vezetők mind sorba állnak a beiktatása előtt

Megosztás itt:

Míg egy évvel ezelőtt a politikusra szavazni páriává tett volna rengeteg embert, mára a támogatói büszkén állnak ki az elnök mellett, aki minden előrejelzést meghazudtolva rúgta be a Fehér Ház ajtaját.

Minden ágazat Trump kegyeiért küzd

A pénz jelentős része a csúcstechnológiai, az autó- és az egészségügyi ipartól, valamint a bankszektortól és a fosszilistüzelőanyag-termelőktől érkezik. A világ öt legnagyobb technológiai cégének mindegyike legalább 1 millió dollárt adott közvetlenül vagy a vezérigazgatóikon keresztül. Így tettek az Uber és az OpenAI vezérigazgatói is. Az autóipari óriások, a Toyota, a Ford és a General Motors egyenként 1 millió dollárt adtak, csakúgy, mint a hatalmas gyógyszergyártó Pfizer, a Hims & Hers távegészségügyi vállalat és az Intuit adószolgáltató. A Robinhood, a tőzsdei kereskedési alkalmazás 2 millió dollárral járult hozzá a politikus pénzhegyéhez.

Annak jeleként, hogy ezek a vállalatok mennyire szeretnék, ha adományaikról tudnának, szóvivőik gyorsan közzé is teszik ezeket a híreket, és még azok is, akik az összegekről nem szeretnének beszélni – mint a Chevron vagy a Bank of America – is bejelentették, hogy ők is Trumpot támogatják. E cégek közül sokan hozzájárultak már korábbi beiktatási bizottságokhoz is, de általános tendenciaként elmondható, hogy az idei csekkek nagyobb összegről szólnak. A Microsoft például 1 millió dollárt osztott szét, ami a 2017-es és a 2021-es hozzájárulás kétszerese. A Google egyenként 285 ezer dollárt adott Trump első beiktatásához és Joe Biden elnök beiktatásához. Ezúttal több mint háromszorosára, 1 millió dollárra emelte felajánlását. Mindenki a gyűrűt csókolja, mindenki jóban akar lenni az új kormányzattal, és mindenki abban bízik, hogy nyilvános és látványos támogatásukért cserébe a Fehér Ház kesztyűs kézzel fog velük bánni. A Trump beiktatásának támogatására beáramló vállalati pénzek annál is inkább figyelemre méltók, mivel ugyanezek közül sok kék cédulás vállalat vagy szüneteltette, vagy jelezte, hogy felülvizsgálja a jövőbeni kampánytámogatásokat azoknak a kongresszusi tagoknak, akik Trump biztatására a 2020-as választási eredmények hitelesítése ellen szavaztak.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Fotó: AFP, Világgazdaság

