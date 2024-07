Minden férfi migránst Albániába küldenek az olaszok augusztustól + videó

Olaszország 3 befogadóközpont építésén dolgozik Albániában, ahol 880 főt tudnak majd befogadni és kitoloncolási központok, valamint börtön is lesz. A költségeket teljes mértékben a római kormány állja, amely rendvédelmi erőket is küld Albániába.

„Európa nélkül kell megoldanunk mert Európa nem akar segíteni nekünk. Sőt! Még meg is büntet minket, ha nem fogadjuk be az illegálisan érkezőket. De ezt Macronnal nem teszi, amikor visszaküldi a migránsokat a francia oldalról az olasz Ventimigliába.”

Your browser does not support the video tag.