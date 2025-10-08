Keresés

Külföld

Minden adott immár, hogy Izrael és a Hamász közötti háború véget érjen

2025. október 08., szerda 16:25 | Világgazdaság
fogolycsere békemegállapodás Hamász Háború Izraelben izraeli túszok Sarm el Sejk

A Hamász és Izrael átadták egymásnak a foglyok listáját, akiket ki kell cserélni — jelentette be Taher al-Nunu, a Hamász sajtóképviselője.

  • Minden adott immár, hogy Izrael és a Hamász közötti háború véget érjen

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Az eseményen Sarm el Sejkben idő közben megjelent az amerikai delegáció is, köztük Steve Witkoff és Jared Kushner. Továbbá részt vett Ron Dermer, az izraeli stratégiai ügyek minisztere, Mohamed bin Abdulrahman al-Tani katari miniszterelnök és Ibrahim Kalin török hírszerzési főnök is. 

Izrael vezetése bejelentette, hogy megkezdi a palesztin foglyok szabadon bocsátását, és utasította az Izraeli Védelmi Erőket (CAHAL), hogy állítsa le a Gázai övezet elfoglalására induló hadműveletet, illetve csökkentse minimálisra a katonai tevékenységet a térségben. Tel-Aviv elfogadta az Egyesült Államok által kijelölt csapatok visszavonulási útvonalát. A útvonal pontjait még nem közölték a nyilvánossággal — közölte a Reuters.

A tárgyalások az egyik legjelentősebb kísérletet jelentik a két éve tartó gázai konfliktus lezárására, bár nem szolgálnak teljes megoldást az alapkonfliktusra. A szakértők nagy reményeket fűznek a sikeres megállapodáshoz, amely enyhíthetne a súlyos humanitárius válságon és potenciálisan megváltoztathatná a diplomáciai helyzetet a Közel-Keleten. Mindazonáltal a felek alapvető követelései továbbra is messze állnak egymástól: a Hamász teljes tűzszünetet és újjáépítést akar, míg Izrael ragaszkodik a Hamász lefegyverzéséhez, ami kulcsfontosságú vitás kérdés, és megakadályozhatja az előrelépést.

A tárgyalók jelenleg a megállapodás első szakaszának időzítésén és feltételein dolgoznak. Ha a folyamat valóban elindul, pár napon belül megtörténhet az eddigi legnagyobb fogolycsere Izrael és a Hamász között. Izrael azonban folytatja offenzíváját, és a humanitárius nyomás egyre növekszik, így ha nem sikerül hamarosan konszenzust elérni, az tovább mélyítheti Gáza pusztulását és Izrael nemzetközi elszigeteltségét.

A múlt héten Donald Trump amerikai elnök közzétette a gázai konfliktus lezárására vonatkozó 20 pontos tervét. A még mindig érvényes terv azonnali tűzszünetet és a túszok 72 órán belüli szabadon engedését követeli.

Fotó: Shutterstock

 

