„Mindegy, mit tesz Orbán, amíg az ellenzék pártjai egymással harcolnak”

Egy német elemzés arra figyelmeztet, hogy az EU-ellenes retorika egyre népszerűbb lehet Közép- és Kelet-Európában, mert így az uniós forrásokból is könnyebb lopni. Külföldi lapszemle.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem volt minden szempontból tisztességes a magyar választás – írja a The New York Times az EBESZ megfigyelőinek a nyilatkozatai alapján. A liberális amerikai lap szerint Orbán Viktor harmadik győzelme próbatétel az EU-nak, a korrupciós ügyek és a sajtó elleni támadás mellett azért is, mert a győzelem után a kormány szinte biztosan végigviszi a civilek ellen kitalált Soros-törvénycsomagot.

Orbán Viktor győzelme egész közép-európát bátorítja az EU elleni lázadásra. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a társadalom megosztása és a félelemkeltés egyre több európai országban lehet szavazatszerzési eszköz. Orbán elhitette a szavazóival, hogy az EU gyarmatosító nagyhatalom, amely illegális migránsokat hoz Magyarországra, emiatt amikor az EU a korrupció és az uniós források ellopása miatt vizsgálná a magyar kormányt, a miniszterelnök brüsszeli támadásokra hivatkozhat – írják.

A várható uniós vizsgálatokkal foglalkozik a Westfälische Rundscahu is. A lap emlékeztet: az Európai Parlament költségvetési bizottsága épp olyan jelentést készít elő, amely szerint az állami korrupcióval és a felelősségre vonás akadályozásával a magyar kormány megszegi az EU alapszerződését. Az EP szakbizottságainak a jelentései alapján lesz döntés arról, hogy megindul-e a 7-es cikkely szerinti eljárás, ami a magyar szavazati jog felfüggesztéséhez vezethet.

„Mindegy, hogy jó vagy rossz embernek tartjuk Orbán Viktort, kétségtelen, hogy ő a legsikeresebb magyar politikus, és a baloldali ellenzék nyolc éve képtelen fellépni ellene” – írta Tibor Fischer magyar származású brit író The Telegraphban. A cikk szerint a Fidesz azt csinál, amit akar, amíg nincs épkézláb ellenzék. Választási csalást emlegetni pedig egy ilyen egyértelmű vereség után olyan, mintha egy focicsapat a játékvezetőt hibáztatná egy 10-0-ra elveszített mérkőzés után.

Lehordták Boris Johnsont, mert épp akkor gratulált Orbán Viktornak a győzelemhez, amikor az EBESZ elismerte, hogy a magyar választás nem mindenben feleltek meg a standardnak – írja a baloldali The Guardian. A lap szerint Boris Johnson lelkesedését nemcsak a liberálisok, a baloldal is kritizálta, mondván, Orbán veszélyes ember, akinek gyűlölködése és putyinizmusa veszély az európai demokráciára.