Milliárd eurós migránsbiznisz a déli határ szerb oldalán

Korrupt rendőrök és milliárd eurós migránsbiznisz: ez zajlik a déli határ szerb oldalán – írja a Mandiner. A lap úgy értesült mindennek megvan az ára, a szerb rendőröktől még úgynevezett időkeretet, tehát egyfajta félrenézési időt is tudnak vásárolni az embercsempészek. A forrás becslése szerint naponta közel 200 illegális bevándorló lép be Szerbia határain.

Orbán Viktor korábban is beszélt arról, hogy Magyarországnak Brüsszellel szemben is meg kell védenie magát. Minden jel arra utal, hogy a migránskvóta életbelépésével hazánkba is fellendülne az embercsempészet.