Miközben hazugságnak nevezte a svéd kormányfő Orbán Viktor videóját, elismerte a közbiztonság drámai romlását + videó

Ezúttal is a legnagyobb magyar sportsikerekkel és a legfényesebb csillagokkal jelentkezünk. Vendégünk lesz Kós Hubert olimpiai bajnok úszó, Bardóczky Kornél Davis-kupa kapitány és a hétvége hőse, Piros Zsombor. Előtte azonban kielemezzük a futballválogatott vb-selejtezőjét, és megnézzük, mire mentek kéziseink a Bajnokok Ligájában.
Az Európai Parlament egyes képviselői politikai támadást indítottak a Patrióták ellen, miután elhunyt Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér. A jobboldali politikusok szerint az eset jól mutatja, hogyan terjed a gyűlöletkeltés és a félretájékoztatás az Európai Unióban is, az amerikai mintát követve.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ezt válaszolta a svéd miniszterelnök támadására Orbán Viktor. A skandináv állam kormányfője azt sérelmezte, hogy a magyar miniszterelnök rámutatott: Svédország gyakorlatilag összeomlik a bűnözés miatt.
Orbán Viktor visszavágott a magyar jogállamiságot kritizáló svéd miniszterelnöknek. A magyar kormányfő a közösségi oldalán reagált, és a svédországi bűnözési helyzetre hívta fel a figyelmet. Azt írta, a hagyományos értékek és a józan ész elhanyagolása miatt „a barbárság gyökeret vert” Európa egyik legnagyobb nemzetében. Hozzátette, „ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott”.