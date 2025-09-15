Miközben hazugságnak nevezte a svéd kormányfő Orbán Viktor videóját, elismerte a közbiztonság drámai romlását + videó

Ezúttal is a legnagyobb magyar sportsikerekkel és a legfényesebb csillagokkal jelentkezünk. Vendégünk lesz Kós Hubert olimpiai bajnok úszó, Bardóczky Kornél Davis-kupa kapitány és a hétvége hőse, Piros Zsombor. Előtte azonban kielemezzük a futballválogatott vb-selejtezőjét, és megnézzük, mire mentek kéziseink a Bajnokok Ligájában.

Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó

Az Európai Parlament egyes képviselői politikai támadást indítottak a Patrióták ellen, miután elhunyt Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér. A jobboldali politikusok szerint az eset jól mutatja, hogyan terjed a gyűlöletkeltés és a félretájékoztatás az Európai Unióban is, az amerikai mintát követve.