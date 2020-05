Mike Pompeo szerint Kína folyamatos fenyegetést jelent a nyugati világra

3876-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 2 idős, krónikus beteg, ezzel 526 főre emelkedett az elhunytak száma, 2147-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1203 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 419 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen. A kormány átcsoportosította az erőforrásokat, a járvány elleni védekezés és a gazdaságvédelem kap elsőbbséget 2021-ben - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetésről. Varga Mihály hangsúlyozta: a 2021-es költségvetésben az egészségügy támogatása 156 milliárd forinttal emelkedik, az oktatásügyé pedig 78 milliárd forinttal az ideihez képest. Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen - írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarországon időben megkezdték az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök beszerzését, így nem fordulhat elő, hogy akár egyetlen beteg ellátása is akadályba ütközzön a koronavírus-járvány bármely szakaszában. Kommunikációs zavar volt az ellenzék soraiban, amikor a DK azzal állt elő, hogy a kormány ahhoz is gyáva, hogy diktatúrát csináljon - így kommentálta a Fidesz frakcióvezetője azt, hogy az ellenzék a különleges jogrend visszavonását is kritizálta. Kocsis Máté a Bayer show-ban azt mondta: az ilyen kijelentéseket követően ezek a pártok vannak megsértődve amikor nem veszik őket komolyan. Az őszödi beszéd 14. évfordulója kapcsán hozzátette: a baloldal a mai napig az örök tagadás módszerével él. Karácsony Gergelynek címzett nyílt levelében a Magyar Teátrumi Társaság arra kéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a Városligeti Építési Szabályzat módosításával ne lehetetlenítse el a Városligeti Színház visszaépítését az Ötvenhatosok terének végébe. Törvényesítené az iskolai szegregációt a Mi Hazánk Mozgalom - közölte Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese a közösségi oldalán. Júniustól a magánorvosok is az Egészségügyi Szolgáltatási Térbe töltik fel a betegeik egészségügyi adatait – közölte az Emmi, kiemelve: minden egészségügyi szolgáltató érdeke a minél hatékonyabb és jobb ellátás. Újabb pályázati lehetőség nyílik az OkosÓvoda program keretében - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Fidesz: A kormánypártok számára továbbra is a gyermek az első. Az a célunk, hogy Magyarország családbarát ország legyen, és ezen a mostanihoz hasonló nehezebb idők sem változtatnak. A magyar hősök emléknapja alkalmából Benkő Tibor honvédelmi miniszter koszorút helyezett el Budapesten, a Hősök terén a Magyar Hősök Emlékkövénél. Dicsőség azoknak, akik életük árán is megvédték a magyar szabadságot – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a magyar hősök emléknapján. Nem tartja meglepőnek Járóka Lívia, hogy cigány származású, jobboldali konzervatív politikusként nem hívták meg a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által szervezett uniós romaügyi konferenciára. A rendezvényt Dobrev Klára (DK) vezette és azon az európai parlament több tagja is részt vett, de egy roma származású képviselőt vagy szakértőt sem hívtak meg. Járóka Lívia, a Fidesz EP-képviselője, az Európai Parlament alelnöke korábban aktívan részt vett az Európai Unió roma-stratégiájának kidolgozásában. A világban 6 060 207-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 369 156, a gyógyultaké pedig 2 456 790-re emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Észak-Macedónia két héttel meghosszabbította a szükségállapotot, a többi nyugat-balkáni ország tovább enyhít az intézkedéseken. Szlovéniában három napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet, és öt napja senki sem hunyt el a Covid-19 betegség következtében. A spanyol kormány hatodszorra kezdeményezi a parlamentnél a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot meghosszabbítását - jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. Spanyolországban 24 óra alatt 96-tal emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, eddig 239 429-en kapták el az új koronavírust, közülük 27 127-en hunytak el. Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezők, június 15-től pedig az összes többi beutazó előtt megnyitja határait, de az óvintézkedések értelmében továbbra sem engedélyezett a kongresszusok rendezése és a büféreggeli sem. Az illegális bevándorlók jogaiért ezrek tüntettek Párizsban, holott koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása végett legfeljebb tízfős csoportok lehetnek együtt Franciaországban. 92 demonstrálót őrizetbe vettek. Belgium továbbra is támogatásáról biztosította a WHO-t, miután az Egyesült Államok elnöke közölte, hogy országa megszakítja minden kapcsolatát a szervezettel, mert az nem hozta meg a koronavírus-járvány miatt szükségessé vált reformokat. Indiában és Pakisztánban gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány. Indiában az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 180 ezret, Pakisztánban pedig megközelítette a 70 ezret. Rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Brazíliában: egy nap alatt 33 274-gyel több ember lett bizonyítottan koronavírusos az országban. Elhalasztja a G7-es országcsoport csúcsértekezletét és kibővíti a meghívottak körét az amerikai elnök. Gyűlölködés helyett megbékélésre szólította fel a George Floyd halála miatt tüntetőket Donald Trump amerikai elnök. Kijárási tilalmat rendeltek el több amerikai nagyvárosban a zavargások miatt. Egyebek mellett Washingtonban, New Yorkban, Los Angelesben és Chicagóban a feldühödött tüntetők fosztogattak, gyújtogattak és megdobálták a rendőröket. Egy kisteherautó hajtott át a tüntető tömegen Florida fővárosában. Súlyos sérülésekről nem érkeztek jelentések. Florida több városában voltak erőszakos tüntetések, Miamiban rendőrségi autókat gyújtottak fel, a rendőrök könnygázt vetettek be. Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója szerint még mindig van lehetőség a megállapodásra az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről. Mintegy harminc embert megöltek ismeretlen fegyveresek Burkina Faso keleti részén - biztonsági források szerint iszlamista terroristák hajtották végre a mészárlást. Sikeresen dokkolt a Nemzetközi Űrállomáson az amerikai Crew Dragon űrhajó. Háztetőbe ütközött egy kisrepülő Németországban - pilóta túlélte a balesetet, a ház két lakója nem sérült meg. Őrizetbe vették azt a 18 éves férfit, aki a gyanú szerint megkéselt két embert Gyulán, az egyik sérült meghalt. Fokozott ellenőrzést rendelt el Budapestre és az ország több megyéjére az országos rendőrfőkapitány a nyári hónapokra - a fokozott ellenőrzés június 1-jétől augusztus 31-én éjfélig tart. Labdarúgó NB I: Kisvárda - Újpest 1:0; Diósgyőr - Mezőkövesd 1:0; Paks - MOL Fehérvár 0:0 A teniszszervezetek Bardóczky Kornélt javasolják a magyar szövetség szakmai elnökének.