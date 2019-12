Mike Pompeo: A Krím-félsziget Ukrajna része

A magyarok 52 százaléka a Fidesz–KDNP országos listájára szavazna egy most vasárnap tartandó választáson - derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Nemzetnek készített közvélemény-kutatásából. Kásler Miklós több ember életét mentette meg, mint az egész Jobbik frakció együttvéve - közölte a miniszterelnök a parlamentben, miután Jakab Péter jobbikos képviselő az emberi erőforrások miniszterét és a magyar egészségügyet bírálta. Orbán Viktor hangsúlyozta: 2010 óta 770 milliárd forinttal több forrás jut az egészségügyre, mint az előző, szocialista kormány idején. Botrányosnak nevezte a kispesti korrupciógyanús ügyet a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Ligeti Miklós hangsúlyozta: a rendőrség számára is meggyőző, erős bizonyítékok merültek fel az ügyben, ami alapján nyomozást is indítottak, ezért Lackner Csabának meg kell fontolnia, hogy van-e helye a közszereplők között. A múlt heti NATO-csúcs is azt bizonyította, hogy Magyarország megbízható szövetséges - mondta Szijjártó Péter az Országgyűlés ülésén. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a NATO-tagság az egyik szimbóluma annak, hogy Magyarország a kommunista diktatúra évei után visszavette a döntés lehetőségét saját jövőjéről, saját sorsáról. Az Országgyűlés - a kormány családvédelmi akciótervének részeként - lehetővé tette, hogy a még nem nyugdíjas nagyszülők a jövő év első napjától jogosulttá válhassanak a gyermekgondozási díjra. Megválasztotta az Országgyűlés Senyei György Barnát az Országos Bírósági Hivatal elnökévé. A Párbeszéd arra kéri az Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvények valamint a házszabály elfogadott módosításait. Szexuális zaklatási esetekkel viccelődött Burány Sándor. A Párbeszéd politikusa együttműködési kényszernek nevezte a zaklatást az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának ülésén. Veszélyben van a színházak függetlensége - erről beszélt az MSZP frakcióvezetője az Országgyűlésben. Tóth Bertalan szerint a kormánnyal kritikus színházakat el akarja nyomni a kormány. Rétvári Bence államtitkár válaszában hangsúlyozta: éppen az ellenzék hallgattatja el azokat, akik nem értenek velük egyet, így tettek Bán Teodórával is. Pécsett is fizetésemelésekről döntött az ellenzéki városvezetés, emellett megszavazták önkormányzati cégvezetők leváltását és újak kinevezését is. A szuverenitás megléte egyet jelent a magyar nemzet gyarapodásával - hangsúlyozta Hollik István kormányszóvivő. A francia Suez 9,6 milliárd forintból bővíti oroszlányi telephelyét, 85 új munkahelyet teremtve a víztisztító membránokat előállító gyárban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Nem tántorítják el a nehézségek sem a hazai gazdálkodókat attól, hogy megvalósítsák terveiket. Gondolataik, ötleteik vannak, ezért a beruházások lendülete 2020-ban is tovább erősödhet - mondta Nagy István agrárminiszter a Magyar Nemzetnek. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 24 milliárd forintot költött tavaly tüdődaganattal összefüggő ellátásokra - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, A november közepén kezdődött és december végéig tartó karácsonyi ellenőrzések a fogyasztók anyagi és termékbiztonságát egyaránt érintik - mondta Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. A horvát határrendészet erősödése miatt egyre több migráns indul vissza Szerbia, majd Magyarország és Románia felé - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A boszniai hatóságok megkezdték a horvát határhoz közeli vucjaki migránstáborban sátorozó migránsok elszállítását - az illegálisan felállított tábort teljesen felszámolják. A küldetés méltóságot ad a koszovói magyar katonai jelenlétnek - hangsúlyozta az egységnél tett látogatása során mondott beszédében Áder János köztársasági elnök. A magyar jogállamisággal foglalkozó meghallgatás egy kívülről irányított kérdésekből álló eljárás volt, amelyen bebizonyosodott, hogy bizonyos érdekcsoportok meg akarják osztani a tagállamok egységét - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter Brüsszelben. A magyar jogállamiság helyzetével foglalkozó meghallgatás alkalmával nyilvánvalóvá vált, hogy Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökének vezetésével Soros György emberei az új Európai Bizottságban is ott vannak - közölte Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a 7-es cikk szerinti eljárásról folytatott második meghallgatást követően az ülést „teljes értelmetlen, sehova nem vezető megbeszélésnek" nevezte. Lövöldözés volt egy ostravai kórházban, hatan meghaltak. Öngyilkosságot követett el az a férfi, aki az ostravai egyetemi kórházban megölt hat embert. A lengyel belbiztonsági ügynökség elfogott egy ukrán férfit, aki állítólag merényletet tervezett egy bevásárlóközpont ellen - közölte a hírszerzési szolgálatok munkájának összehangolásáért felelős varsói minisztérium szóvivője. 19 évtől életfogytig terjedő börtönbüntetésre ítélte egy szentpétervári katonai törvényszék a 2017. április 3-i szentpétervári metrórobbantás 11 vádlottját – a robbantásnak 16 halálos áldozata és 102 sebesültje volt. A román államfő bejelentette, hogy visszavonja a Románia Csillaga kitüntetést a korrupcióért kétszer is elítélt Adrian Nastase volt miniszterelnöktől és az érdemrend minden büntetett előéletű birtokosától. Leállítja a szervereit a magyarokat is listázó ukrán nacionalista szervezet, a Mirotvorec, oldalai ezentúl csak egy zárt felhasználói kör számára lesznek ideiglenes elérhetők. Hatalommal való visszaéléssel és a kongresszus munkájának akadályozásával vádolják Donald Trumpot - közölte Jerrold Nadler, a demokrata többségű képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke. Négy hónap múlva újabb csúcstalálkozót tartanak a kelet-ukrajnai helyzet rendezéséről a „normandiai négyek” - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök. Az ENSZ Közgyűlése határozatban elítélte Oroszországot a Krím és Szevasztopol annektálásáért, és felszólította, hogy azonnal vonja ki onnan katonai erőit. A Krím-félsziget Ukrajna része - hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter miután orosz kollegájával, Szergej Lavrovval tárgyalt Washingtonban. Elsősorban Európa a felelős a Szíriában kialakult káoszért - jelentette ki Bassár el-Aszad szíriai elnök. A szomáliai al-Shabaab terrorszervezet iszlamistái megrohamoztak egy szállodát a mogadishui elnöki rezidencia közelében. Az Egyesült Államok az elmúlt 25 év legnagyobb hadgyakorlatára készül Európában - jelentette be Christopher Cavoli altábornagy, az Egyesült Államok Európában állomásozó szárazföldi haderejének parancsnoka. India több nagy városában százak tüntettek az ellen a törvénytervezet ellen, amely indiai állampolgárságot adna három, muszlim többségű szomszédos országból érkező, nem iszlám vallású bevándorlóknak. Továbbra is sztrájkolnak a tömegközlekedési dolgozók a francia fővárosban, számos iskola zárva tart, és egyes repülőjáratokat is töröltek - az országos munkabeszüntetéssel a tervezett nyugdíjreform ellen tiltakoznak. Korrupció vádjával börtönbüntetésre ítélte az algériai bíróság az ország két korábbi miniszterelnökét, Ahmed Ujahját és Abdel-Málik Szellált. Rablótámadásban meggyilkoltak egy magyar nőt a hét végén Nigériában. Kevés a remény arra, hogy élve megtalálják azt a nyolc embert, aki eltűnt az új-zélandi Fehér-szigeten a vulkánkitörés után – közölték az új-zélandi hatóságok. Eltűnt a chilei légierő egy C-130 típusú szállítógépe 38 emberrel a fedélzetén. Életének 97. évében elhunyt Varga Imre szobrász, a nemzet művésze. Kevesebb baleset történt a vasúti átjárókban mint tavaly, de több volt köztük a halálos kimenetelű - közölte a MÁV. Bűnügyi felügyelet alá, házi őrizetbe helyezték „Bróker Marcsi”, a Kun-Mediátor-ügy vádlottját a büntetőügy elsőfokú ítéletének megszületéséig. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Dijon (francia) 82:81 Férfi röplabda Challenge Kupa: Pénzügyőr SE - Omonia Nicosia (ciprusi) 3:0 A CSM Corona Brasov kizárása után az ugyancsak román CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud lesz az Érd HC egyik ellenfele a női kézilabda EHF Kupa csoportkörében. A Forma-1-ben szereplő mind a tíz istálló egyhangúlag elutasította a 2020-as szezonra tervezett új gumikat.