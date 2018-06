Migránsokkal teli segélyhajó rekedt nemzetközi vizeken

A nemzetközi vizeken rekedt egy segélyhajó, fedélzetén 600, tengerből kimentett menekülttel. Olaszország és Málta ugyanis egyaránt megtagadta tőlük a kikötési engedélyt. A római illetékesek a máltai kormányt kérték arra, hogy fogadja be a hajót, Valletta azonban ezt visszautasította.

Erőt fitogtat az új olasz szélsőjobboldali belügyminiszter. Megtagadta, hogy a tengerből kimentett menekültekkel teli segélyhajó olasz kikötőbe jusson. A túlzsúfolt hajó fedélzetén 629-en hánykolódnak, az olasz belügyminiszter pedig Máltára irányította őket, de ott sem fogadták be őket. Matteo Salvinit a migráns-ellenes indulatok juttatták a belügyi tárca élére, népszerűségét pedig megőrizné. Még akkor is, ha ezzel nemzetközi jogot sért. Eszerint ugyanis bármely bajba jutott hajónak segíteni kell a körülményekre való tekintet nélkül, mégpedig annak az országnak, amelynek a területére tévedt a hajó.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Aquarius segélyhajó pedig pont ilyen: a több mint 600 menekült egyhatoda felügyelet nélküli kiskorú, több terhes asszony van és kisgyerek. Az élelem pedig véges. „Két három napra elegendő élelem van nálunk és eléggé zsúfolt a hajó, az emberek a fedélzeten alszanak, kimerültek és szeretnének partra érni” - mondta az egyik segélymunkás.

Olaszországba az utóbbi 5 évben több mint 600 ezer migráns érkezett a tengeren át Észak-Afrika felől, ezért is sürgette az egy hete hivatalba lépett populista kormány is a menekültek automatikus és kötelező elosztását. Ebben nem is lenne vita az Európai Bizottsággal, a kikötés megtagadásában azonban igen.

„A humanitárius szempont jelenleg a legfontosabb, több mint 600 emberről, köztük gyerekekről van szó és az olasz és a máltai hatóságoknak segíteni kell nekik” – magyarázta a Európai Bizottság szóvivője.

A Földközi tenger felől érkező emberek menekültügyi papírjait több év alatt termeli ki a rendszer, mert nehéz bizonyítani, hogy ki jogosult menekült státuszra. Erre az időre pedig abba az országba rekednek, ahol partot értek, ezért tiltakozik a befogadásuk ellen Málta és Olaszország.