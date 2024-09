Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Feltételezett robbanótestet találtak a XIV. kerületben Egy feltételezett robbanótestet találtak hétfőn a főváros XIV. kerületében, a rendőrség a tűzszerész művelet idejére lezárja a környéket - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje. Egyedülálló művészeti élményt hozott idén is az MVM ZENERGIA gálakoncert Az MVM kilencedik alkalommal hívta életre az MVM ZENERGIA összművészeti koncertjét, ahol a klasszikus és könnyűzene mellett helyet kapott a vizuális élmény, valamint az irodalom: 2024. augusztus 31-én 18:30-tól Balázs János, a Follow The Flow, Kovács Kati, Sebestyén Márta, Gubik Petra, Lackfi János, Baráti Kristóf és Fenyő László egyedülálló produkcióit élvezhették a nézők a Müpa koncertterméből vagy otthonuk kényelméből. A jótékonysági gálakoncert színpadán debütált Magyarországon egy Steinway Spirio önjátszó zongora is.