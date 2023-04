Migránsok százai érték el a spanyol partokat az elmúlt napokban

Megosztás itt:

Újabb menekülthullám érte el Spanyolországot, hisz múlt hétvége óta megállás nélkül kötnek ki a bevándorlókkal teli kis csónakok az ország különböző régióiban. Közel félezer, többségében észak-afrikai férfit mentettek ki a vízből a hatóságok, a legtöbben, majdnem kétszázan a kanári-szigeteki Lanzarotét vették célba, de sokan érkeztek most a félszigetre is, különösen a déli Andalúziába.

Bár idén egyelőre az eddigieknél kevesebb illegális bevándorló lépett be az országba, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága múlt héten arról számolt be, hogy a jelenlegi kormánykoalíció hatalomra kerülése óta minden eddiginél több afrikai érkezett Spanyolországba törvénytelenül, több mint 222 ezren jöttek ide 2018 óta. Ezeknek az embereknek a jelentős részét azóta sem tudták vagy nem is akarták visszaküldeni származási országába.

Pedro Sánchez kormányfő még mindig az EU-tól várja a migrációs válság megoldását, tehát nem tervez lépéseket a mostanihoz hasonló menekülthullámok megfékezése érdekében. Épp húsvét előtt találkozott az olasz kormányfővel, akivel ideológiai nézeteltéréseik ellenére abban egyetértettek, hogy az illegális migrációt meg kell állítani. Viszont a spanyol miniszterelnök szerint ez európai probléma, amelyre európai szintű megoldás kell, nem pedig egyéni, ezért ő amellett, hogy megvárja az erre vonatkozó közös paktumot, legfeljebb a bevándorlók származási országával való sűrűbb kapcsolattartástól remél megoldást.