Migránsok gyerekeinek osztogatna állampolgárságot az olasz baloldal

Összbaloldali, bevándorláspárti konszenzus látszik kibontakozni a Demokrata Párt által sürgetett Ius Culturae nevű törvényjavaslat körül, amely a migránsok gyerekei számára tenné lehetővé az ország állampolgárságának megszerzését.„Hagyjuk magunk mögött a Salvini-féle sötétséget, és engedélyezzük az olasz állampolgárságot a bevándorlók 12 év alatti gyermekeinek, akik legalább 5 éven keresztük olasz közoktatásban részesültek. (…) A jogszabály civilizáció kérdése.” – hangoztatják a bevándorláspárti baloldali politikusok.

Holnap kerül az olasz parlament elé a javaslat, amelyet kitörő lelkesedéssel fogadtak a Szabadok és Egyenlők (LEU) képviselői is, egyikük, Matteo Orfini optimistán úgy nyilatkozott ennek kapcsán, hogy „pár hét alatt el lehet fogadni. Bizonytalankodások, félelmek és a borzalmas jobboldal beavatkozása nélkül”. Kissé árnyaltabban, női finomsággal az integráció jegyében érvelt Lucia Azzolina az Öt Csillag Mozgalom képviselője: „a civilizáció célba éréseként értékelném, ha el tudnánk magyarázni az olaszoknak, hogy senkinek sem akarunk állampolgárságot ajándékozni, hanem az Olaszországban tanuló, a nyelvet beszélő, a mi gyermekeinkkel együtt élő gyermekek beilleszkedésén dolgozunk. Az olaszoknak meg kell érteniük, hogy 12 év alatti gyermekekről van szó, akiktől értelmetlen lenne félni. Az a gyerek, aki úgy érzi, hogy a társadalom része, az holnap a közösségünk tudatos felnőttjévé válik.” – mondta a képviselőasszony a La Repubblica olasz napilap tanúsága szerint. Mi több, hozzátette, ez biztonsági kérdés is, hiszen aki önmagát kirekesztve érzi, az frusztrált és kiábrándult lehet emiatt később. Az ötcsillagosoknál a képet azért árnyalja, hogy Luigi di Maio pártvezér-külügyminiszter pillanatnyilag befagyasztaná a kényes kérdést, arra hivatkozva, hogy Olaszországnak jelenleg fontosabb ügyekkel kell foglalkoznia. Nem vitás, hogy a Ius Culturae kérdése a jelenlegi, nem túl stabil kormányzás egyensúlyvesztéséhez is vezethet.

A külföldiek olasz állampolgársághoz jutását Giuseppe Conte miniszterelnökségének első periódusában – amikor még a Ligával együtt kormányzott – a jobboldali párt egyértelműen megvétózta. A jelenlegi második ciklusban azonban Conte nyitottnak mutatkozik a törvényjavaslat megvitatására.

A Liga vezetője, Matteo Salvini kemény szavakkal reagál a napirendre került témával kapcsolatban, különösen a bevándorlók gyerekei miatt ott ragadó nagycsaládok miatt: „Így itt maradnak majd, szülők, nagyszülők, nagynénik és nagybácsik, de nekem tele van a hócipőm a bűnözőkkel.” Az Il Messaggero napilapnak így nyilatkozott: „a leegyszerűsített állampolgársághoz jutás, akárhogy is nevezzük, nem tetszik. A beilleszkedés egy folyamat, az állampolgárság pedig nem vidámparki belépő”.Azonos véleményen van Giorgia Meloni az Olasz Testvérek (FdI) elnöke: „az állampolgárság nem kiárusítható” – jelentette ki, illetve tüntetésre és aláírásgyűjtésre hívta az olaszokat a törvény megvitatásának napjára a parlament épülete előtti térre. Emellett a köztársasági elnökhöz, Sergio Mattarellához fordult, hogy „akadályozza meg ezt az ostobaságot”. Azzal vádolta meg a kormányt, hogy adócsökkentés, a munkanélküliség leküzdése, vállalatok támogatása vagy a családok megsegítése helyett „a Ius Solit tartja elsőrendű feladatának” (ez az ország területén születettek állampolgárságának automatikus megadását jelenti, ami szintén része a törvényjavaslatnak). „Az Olasz Testvérek párt készen áll, hogy barikádokat emeljen az automatikusan megszerezhető állampolgárság ellen, amelyet minden idők legolaszellenesebb kormánya javasol” – írta Meloni Facebook oldalán.

Európai szolidaritást sürget Macron

A menekültek és a bevándorlók jogait veszély fenyegeti Európában – mondta Emmanuel Macron tegnap Strasbourgban. A francia elnök az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlésében felszólalva úgy fogalmazott: ha nem vagyunk képesek választ adni a migrációs kihívásokra, akkor nem teszünk eleget az emberek akaratának, és sérül a demokrácia. Kijelentette továbbá, hogy erősíteni kell a menekülteket befogadó országokkal való szolidaritást, emellett közös európai migrációs politikát kell kialakítani, és meg kell teremteni a nemzetközi védelemre nem jogosultak visszaküldésének hatékony rendszerét. Beszélt arról is, hogy az ET egyes tagállamaiban tekintélyelvű rendszerek épülnek, amelyek gyengítik a tanács egységét. (HSz)

Röviden

Kétszáztizenöt migráns érkezett tegnap Leszboszról a görög szárazföldre egy komp fedélzetén a hatóságok engedélyével. Az ERT görög állami tévécsatorna úgy tudja, a következő napokban több száz további bevándorlót szállítanak át a görög szigetek túlzsúfolt menekülttáboraiból a pireuszi kikötőbe. Tegnap mintegy négyszáz menedékkérő tüntetett a leszboszi Mória menekülttáborban azt követelve, hogy telepítsék át őket a görög szárazföldre.

Közel négyszer annyi Görögországba tartó illegális bevándorlót tartóztatott fel a török parti őrség az Égei-tengeren, mint az előző években. A török hatóságok tegnap közölt adatai szerint 2017 és 2018 szeptemberében 2929, valamint 2992 migránst fordítottak vissza a török partok felé, az elmúlt hónapban számuk viszont már elérte a 11 370-et.

Idén is már több mint ezer, Európába tartó migráns fulladt a Földközi-tengerbe – közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) tegnap. Az UNHCR szóvivője, Charlie Yaxley Twitter-bejegyzésében a tengeren járőröző hajók számának megnövelését sürgette.

Már több mint tízezer illegális határátlépést akadályoztak meg idén a boszniai határőrök a boszniai határőrség vezetőjének beszámolója szerint, amelyet a Dnevni Avaz című helyi lap közölt. Zoran Galic kiemelte, hogy a határőrség ugyanakkor óriási munkaerőhiánnyal küzd. Az idei évben egyébként csaknem harmincezer migráns érkezett a balkáni országba.

Magyar Hírlap